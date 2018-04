"Cumhurbaşkanımız Erdoğan hepimizin adayıdır"

Davutoğlu, "Onlarla omuz omuza çalışmak büyük gurur vesilesidir. Arkadaşlarımın 1,5 yıllık milletvekilliği süresinden feragat ederken hiçbir tereddüt göstermemiş olmaları da her türlü takdirin üzerindedir. AK Parti Meclis Grubu her zaman olduğu gibi omuz omuza yeni bir erken seçim kararını almıştır." değerlendirmesini yaptı.

Başbakanlığı bıraktıktan sonra iki yıl boyunca her türlü hakarete, iftiraya, sosyal medya operasyonlarına sabırla muamele ettiğini, mukabelede bulunmayı dahi düşünmediğini aktaran Davutoğlu, "Benim için önemli olan sosyal medyadaki algı değil, Konya'da, Diyarbakır'da, Trabzon'da, Edirne'de, İstanbul'da, ülkenin her bir köşesindeki sokağa çıktığımda halkın gözünün içine baka baka yaşayabilmektir. Bundan daha üstün makam, bundan yüce mevki olamaz." dedi.

Davutoğlu, iki yıl boyunca bu temel ilkeler konusunda gördüğü her türlü aksaklığı, bu konularda oluşabilecek kaygıları; yeni hükümet sistemine ilişkin anayasa paketi çerçevesinde de kanaatlerini, kaygılarını, düşüncelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her vesileyle paylaştığını aktardı. Davutoğlu, "Benim için siyaseti anlamlı kılan bu ilkelerdir. Bu ilkelerin olduğu her yerde her türlü fedakarlığı yapmaya, gece gündüz çalışmaya, millete hizmet etmeye devam edeceğim. Olmadığı durumlarda da kanaatlerimi, kaygılarımı her türlü kanalla en yetkili mercilere aktarmayı da sürdüreceğim." diye konuştu.

- "Spekülasyonlara bir nebze dahi prim vermem"

Geçen günlerde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün daveti üzerine kendisi ile bir araya gelmesi ve sohbet etmesi üzerine birçok spekülasyon üretildiğini belirten Davutoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Benim için insani ahlak ve devlet ahlakı önemlidir. Birlikte çalıştığım cumhurbaşkanları ve selefim olan başbakanlar, benimle görüşme talebinde bulunduklarında, bunu yerine getiririm. Bu konuda yapılacak spekülasyonlara bir nebze dahi prim vermem. Kimsenin bunu sorgulamaya da hakkı yoktur, bu konuda fikir beyan etmeye de hakkı yoktur. Bizler, Cumhurbaşkanları, Başbakanları, bakanları, devlet görevi üstlenenler, millet meseleleri hakkında bir araya gelir konuşuruz.