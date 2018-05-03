HABER

"Cumhurbaşkanımız tek turda seçilecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2018 22:18 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "İnşallah cumhurbaşkanımız tek turda seçilecek. Buna yürekten inanıyoruz çünkü sizler varsınız. Ama Meclisimizin de gerçekten çok güçlü olması gerekiyor"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "İnşallah cumhurbaşkanımız tek turda seçilecek. Buna yürekten inanıyoruz çünkü sizler varsınız. Ama Meclisimizin de gerçekten çok güçlü olması gerekiyor." dedi.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığını ziyaret eden Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Bu seçimlerle yeni bir sistemin başlayacağını, güçlü cumhurbaşkanı, güçlü iktidar, güçlü Meclis için çok gayret etmeleri gerektiğini vurgulayan Eroğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah cumhurbaşkanımız tek turda seçilecek. Buna yürekten inanıyoruz, çünkü sizler varsınız. Ama Meclisimizin de gerçekten çok güçlü olması gerekiyor. Biliyorsunuz yeni sistemde yasama ayrı yürütme ayrı olacak. Yasama çok daha müstakil ve güçlü hale geldi. Bu bakımdan özellikle AK Parti'nin milletvekili sayısının çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bunu vatandaşlara anlatmamız lazım. Yani hiç kimse, ‘nasılsa cumhurbaşkanımız seçilir’ diye düşünmesin. Ama yasama da çok önemli. Çünkü kanunları çıkaracak olan yasama, yani Meclistir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte sizlerden güçlü bir Meclis istiyoruz, hazır mısınız?"

24 Haziran'da batıya verilecek mesajın çok önemli olduğuna dikkati çeken Eroğlu, batının Türkiye'nin önünü kesmek için sürekli plan yaptığını, yüzyıllardır bu planların devam ettiğini anlattı.

- "CHP milletten koptu"

CHP’yi ve Cumhur İttifakı'na karşı kurulan ittifakı eleştiren Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:

"CHP malum milletten koptu, artık milli değeri olmayan, Atatürk’ün kurduğu parti diyebileceğimiz bir parti değil durumuna geldi. Arkasından bu İYİ Parti dediğimiz parti ile ben ona İ parti diyorum, onlar aday olsunlar diye 15 milletvekilini bunlara transfer etti. Neyi transfer ediyorsun kardeşim. Futbol transferi değil ki bu. Netice itibarıyla milletin seçtiği adamlar. Bunlar ağlaya ağlaya gitti, şimdi nasıl dönecekler bilemiyoruz. Gelelim Saadet Partisi'ne. Ben rahmetli Erbakan hocayla çalıştım. Benim de hocamdı, Allah rahmet eylesin. Saadet Partisi'ne oy verenleri demiyorum ama bugün Saadet Partisi'nin başında olanlar gerçekten tarihlerinde utanılacak bir ittifaka, şer ittifakına imzasını attılar. Onlar ne yaparsa yapsın, topu gelsin AK Parti var, karşılarında gece gündüz çalışan bir AK Parti bir teşkilat var."

Celal Kılıçdaroğlu'na büyük şok!Celal Kılıçdaroğlu'na büyük şok!
AK Parti'nin 24 Haziran'daki 'İstanbul' hedefi açıklandıAK Parti'nin 24 Haziran'daki 'İstanbul' hedefi açıklandı
Deniz Baykal dönüyor!Deniz Baykal dönüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 24 haziran seçimleri Kütahya

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi! Beşiktaş sahaya çıkmadı...

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi! Beşiktaş sahaya çıkmadı...

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Anketçi İbrahim Uslu'dan CHP'li Muharrem İnce tweeti!

Anketçi İbrahim Uslu'dan CHP'li Muharrem İnce tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?

Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?

Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu

Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu

HDP'li Abdullah Zeydan'ın hapis cezası onandı

HDP'li Abdullah Zeydan'ın hapis cezası onandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'de Ayla filminin kahramanı Eunja Kim'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'de Ayla filminin kahramanı Eunja Kim'i kabul etti

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.