Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "İnşallah cumhurbaşkanımız tek turda seçilecek. Buna yürekten inanıyoruz çünkü sizler varsınız. Ama Meclisimizin de gerçekten çok güçlü olması gerekiyor." dedi.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığını ziyaret eden Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Bu seçimlerle yeni bir sistemin başlayacağını, güçlü cumhurbaşkanı, güçlü iktidar, güçlü Meclis için çok gayret etmeleri gerektiğini vurgulayan Eroğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah cumhurbaşkanımız tek turda seçilecek. Buna yürekten inanıyoruz, çünkü sizler varsınız. Ama Meclisimizin de gerçekten çok güçlü olması gerekiyor. Biliyorsunuz yeni sistemde yasama ayrı yürütme ayrı olacak. Yasama çok daha müstakil ve güçlü hale geldi. Bu bakımdan özellikle AK Parti'nin milletvekili sayısının çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bunu vatandaşlara anlatmamız lazım. Yani hiç kimse, ‘nasılsa cumhurbaşkanımız seçilir’ diye düşünmesin. Ama yasama da çok önemli. Çünkü kanunları çıkaracak olan yasama, yani Meclistir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte sizlerden güçlü bir Meclis istiyoruz, hazır mısınız?"