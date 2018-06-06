"Cumhurbaşkanımıza daha fazla sahip çıkın"

NİĞDE (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "24 Haziran çok kritik bir seçim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yani yeni sistemin iyi çalışması için ilk seçimdir. O yüzden Cumhurbaşkanımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkın." dedi.

Arslan, çeşitli inceleme ve programlara katılmak için geldiği Niğde'de, vefat eden eski AK Parti Niğde İl Başkanı Muzaffer Şahiner'in ailesini ziyaret ederek, eşi Canan ve babası Mustafa Şahiner'e başsağlığı diledi.

Daha sonra AK Parti Bor seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Arslan, partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimlerin önemine dikkati çeken Arslan, Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 yıldır her zaman güçlü olduğunu bundan sonra da güçlü olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"O güçlü oldukça, onun yol arkadaşları güçlü oldukça, bu memlekete güçlü bir şekilde hizmet geldikçe, bu memleket büyükçe birileri bundan rahatsız oluyor. Önce dış güçler rahatsız oluyor. Niye? Çünkü Türkiye büyüyünce onun lideri 'Dünya 5'ten büyüktür.' dediğinde dünyada kabul görüyor. Başkaları da söylüyordu ama kabul görmüyordu. Dünya bundan rahatsız, bir. Türkiye büyüyüp güçlenip dünyanın ekonomisinden pay alınca onların bugüne kadar kendi aralarında paylaştıkları pasta küçülüyor, onun için rahatsız oluyorlar, iki. İşte bunun için Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'nin ve milletinin kutlu yürüyüşünün önünü kesmek için yapmadıkları, oynamadıkları oyun, kurmadık tezgah kalmadı."