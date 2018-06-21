"Cumhurbaşkanımıza ve partimize büyük teveccüh var"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Aslında son 10 günde farklı bir hava var, çarşı pazarda Cumhurbaşkanımıza ve partimize büyük bir teveccüh var." dedi.

Seçim çalışmaları için Gaziantep'te bulunan Gül, TGRT Haber'deki canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün kentte halkla buluşacağını, böylelikle Anadolu mitinglerinin sona ereceğini bildirdi.

Gül, 24 Haziran'a giderken muhalefet partilerinin mega projelerin durdurulması ve parlamenter sisteme yeniden dönüşle ilgili vaatlerde bulunduğunu belirterek, "Bugüne kadar memleket için tek çivi çakmamış insanların ülkeye bir faydasının olmayacağını milletimiz görüyor. Yapılan şovlar ilk başta ilgi çekiyor ama insanlarımız 'riske atamayız' diyor. Aslında son 10 günde farklı bir hava var. Çarşı pazarda cumhurbaşkanımıza ve partimize büyük bir teveccüh var." ifadesini kullandı.

Muhalefettekilerin söylediklerinin ise halk tarafından karşılık bulmadığını aktaran Gül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diğer partilerin tabanlarından oy alacağımızı düşünüyorum. Çünkü bi iş bir parti konusundan ziyade ülkenin büyümesine yönelik bir seçim. Karşı tarafta yıkacağız, yakacağız, TİKA'yı kapatacağız diyen bir yapı var. Oysa ki bu kurumlar Türkiye'nin dünyaya yönelik yüzümüzü gösteren kurumlardır. Vatandaşlarımızla, dünyayla buluştuğumuz bir yapı var. Bu kurumlardan kim rahatsız, FETÖ rahatsız, siz niye rahatsız oluyorsunuz. Milletimiz tüm bunları görüyor."