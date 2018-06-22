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"Cumhurbaşkanımızı ilk turda en az yüzde 54 oyla seçeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 15:05 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "İnşallah Cumhurbaşkanımızı ilk turda, en az yüzde 54 oyla cumhurbaşkanı seçeceğiz. Allah nasip ederse, Türkiye Büyük Millet Meclisine de en az 330 AK Parti'li milletvekillini taşıyacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "İnşallah Cumhurbaşkanımızı ilk turda en az yüzde 54 oyla cumhurbaşkanı seçeceğiz. Allah nasip ederse Türkiye Büyük Millet Meclisine de en az 330 AK Parti'li milletvekillini taşıyacağız." dedi.

Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da milletin ferasetinin bir kez daha galip geleceğini söyledi.

Seçimlerin Türkiye'nin gelişiminin önündeki en önemli viraj olduğunu vurgulayan Çalık, "İnşallah Cumhurbaşkanımızı ilk turda, en az yüzde 54 oyla cumhurbaşkanı seçeceğiz. Allah nasip ederse Türkiye Büyük Millet Meclisine de en az 330 AK Partili milletvekillini taşıyacağız. Milletimizdeki bu feraseti görüyoruz." diye konuştu.

Çalık, 24 Haziran'da bir kez daha milletin kazanacağını dile getirerek, "Türkiye kazanacak, uluslararası güçler, terör örgütleri kaybedecek. Terör örgütlerine payandalık yapan partiler kaybedecek. 'Selahattin Demirtaş dışarı çıksın' deyip adalete, hukuka müdahale etmek isteyenler kaybedecek. Onlarla yol yürüyenler kaybedecek, milletimiz kazanacak inşallah." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'de milletimizin gücünün üzerinde güç olamamıştır"

Türkiye'nin büyümeye devam edeceğini aktaran Çalık, ülkenin başına gelenleri, herhangi bir gelişmiş ülkenin yaşaması durumunda ayakta kalamayacağını anlattı.

Milletin birliği, dirliği ve beraberliğiyle tüm engelleri aştıklarını belirten Çalık, "Ne oligarşik ne bürokratik ne yargı ne FETÖ darbesi ne de askeri darbe, hiçbirisi Türkiye'de milletimizin gücünün üzerinde güç olamamıştır ve vesayet olamamıştır. Biz parti kapatmaları, 17-25 Aralık darbesini, Gezi olaylarını, 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişimini gördük. Bunlara rağmen biz büyümemize devam ettik." dedi.

Dünyada 2008'de yaşanan ekonomik krizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu ekonomik kriz Türkiye'yi teğet geçecek" ifadesini hatırlatan Çalık, birçok uluslararası kuruluşun ve ülke içerisindeki muhalefetin bu söyleme inanmadığını söyledi.

Çalık, yaşanan krizin yansımalarının dünyada devam ettiğini vurgulayarak, "O kriz Türkiye'den teğet geçti. O dönemde bile, Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde bile en fazla istihdam sağlayan ve işsizliği azaltan ülke olduk. Son 16 yıla baktığımızda Türkiye yüzde 5,8 büyüdü, bu kadar hadiseye rağmen. 2017'de ise yüzde 7,4 büyüdü. Allah nasip ederse, şu anda yapılmak istenen ekonomik darbelerde de dolara yapılan müdahaleler de manipülasyonlar da seçimin ardından son bulacak." değerlendirmesinde bulundu.

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