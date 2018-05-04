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"Cumhurbaşkanımızı ilk turda seçmemiz gerekiyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 18:38 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Cumhurbaşkanımızı ilk turda seçmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı adayımız milletin adamı, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan" - "Sakın ha 'Cumhurbaşkanımızı seçelim yeter.' demek doğru değildir. Bizim güçlü bir şekilde mecliste temsil edilmemiz şarttır"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Cumhurbaşkanımızı ilk turda seçmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı adayımız milletin adamı, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

Eroğlu, AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun'u ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Isparta'nın, partilerine her zaman büyük destek verdiğini söyledi.

"Cumhurbaşkanımızı ilk turda seçmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı adayımız milletin adamı, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan." diyen Eroğlu, başkalarının mikroskopla aday aradığını, çatıların çöktüğünü, bir aday çıkarma durumunda kaldıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yüzde 51'in az olduğuna işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Çok daha yüksek bir oranda oy ile ilk turda Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar o makama getireceğiz. Sadece cumhurbaşkanımızı seçmek yetmiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama da çok önemli hale geldi. Eskisinden çok daha tarafsız, etkin bir gücü olacak. Sadece cumhurbaşkanı makamı değil, milletvekillerini büyük çoğunlukla seçmemiz gerekiyor. Bu şarttır. Sakın ha 'Cumhurbaşkanımızı seçelim yeter.' demek doğru değildir. Bizim güçlü bir şekilde mecliste temsil edilmemiz şarttır."

Türkiye'nin büyük badireler atlattığını dile getiren Eroğlu, dünya lideri, siyasi deha Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde badirelerin atlatıldığını söyledi.

- "Oyunları siyasi deha Erdoğan bozuyor"

Türkiye'nin önüne geçmek isteyenlerin oyunlarını siyasi deha Erdoğan'ın bozduğunu vurgulayan Eroğlu, "CHP seçim için 'hodri meydan' diyordu. Buyur hodri meydan. Bizim düşüncemiz seçimler zamanında yapılmasıydı. Onlar plan uyguladı. Türkiye'yi yıpratalım hesabı içerisindeydiler. Cumhurbaşkanımız onların oyununu bozdu. 24 Haziran'da bütün oyunları da bozacağız." diye konuştu.

Seçimlere yaklaşık 50 gün kaldığını belirten Eroğlu, şöyle devam etti:

"Hepimizin omuzlarındaki mesuliyet Kanuni Sultan Süleyman zamanındaki bir Osmanlı vatandaşının mesuliyetinden çok daha fazla. Gelecek nesillere daha güçlü, müreffeh, büyük, gerçekten masaya yumruğunu vurduğunda ses getiren Türkiye bırakmak istiyorsak hep beraber seçim sandığına gideceğiz. Bütün milleti ikna ederek AK Parti'ye mührü basacağız."

Konuşmasının ardından Eroğlu, Isparta'da esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Eroğlu, girdiği berberde bir kişinin saçını kesti.

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ısparta Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

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