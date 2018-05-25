SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bu aziz milletimiz 24 Haziran'da vereceği kararla Türkiye'nin tökezlemesini, çağdaş mandacılığa geri dönmesini, IMF'nin önüne gitmesini bekleyenleri de hüsrana uğratacaktır. İnşallah, sağlam iradeyle Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetleneceğiz." dedi. Yılmaz, AK Parti Sivas İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Sivas'ta vatandaşın büyük teveccühüyle karşılaştıklarını söyledi. Bu milletin hiç kimsenin kara kaşına, kara gözüne bakarak destek vermediğini belirten Yılmaz, "Bu aziz milletin desteği yapılanlaradır, yapılanları da en iyi bilen bu aziz millettir." ifadesini kullandı. Bakan Yılmaz, geçen yıl milletin verdiği kararı 24 Haziran'da uygulamaya geçireceklerini vurgulayan, şöyle devam etti: "24 Haziran'da hükümeti millet kuracak, sabah oyu verecek akşam sandıklar açıldığında hükümeti kimin kurduğunu bileceğiz. Hükümeti millet belirliyorsa bu hükümetin adı millet hükümetidir. Dolayısıyla millet kendisinde olan yetkiyi aldı. Şimdi birileri 'Bu millet doğruyu yapamaz, doğru bilemez, doğruyu seçemez, milletin elinden bu hakkı geri alayım.' diyor. Eski sisteme dönmek bu millete güvensizliğin apaçık ifadesidir. Biz de diyoruz ki bu millet yanlış yapmaz, bu milletin terazisi şaşmaz. 1950'den bu yana kendi önüne hangi alternatifler, hangi seçenekler konulmuşsa bu aziz millet en doğrusunu yapmıştır. Zaten siz halkın yanlış yaptığını düşünüyorsanız demokrasinin 'd'sinden dahi anlamamışsınız demektir. Demokrasinin özü esası bu milletin seçtiğine, verdiği karara şapka çıkarmaktır, başım gözüm üzerine demektir."

Milletin bu zamana kadar en doğruyu seçtiğine dikkati çeken Yılmaz, "24 Haziran millet hükümeti kurmak için bir fırsat ama şimdi görüyorsunuz istiyorlar ki bağımsız bir Türkiye olmasın. Türkiye bağımsız dış politika uygulayamasın, bağımsız ekonomik politikaları uygulamasın. Dışarıdan da dört gözle Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenler var. Bu aziz milletimiz 24 Haziran'da vereceği kararla Türkiye'nin tökezlemesini, çağdaş mandacılığa geri dönmesini, IMF'nin önüne gitmesini bekleyenleri de hüsrana uğratacaktır. İnşallah, sağlam iradeyle Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetleneceğiz." diye konuştu. - "24 Haziran'da güçlü Türkiye için karar vereceğiz" İsmet Yılmaz, bunu hem millet hem de mazlum coğrafyalar için başaracaklarını aktararak, "Türkiye, son 200 yıllık Türk devleti tarihinin en güçlü dönemindedir. Tek tek konuşulabilir, eskiden neler yapıyorduk, şimdi neler yapabiliyoruz diye. Yaptığımız çok şey var ama her şeyi yaptık demiyoruz. Allah nasip ederse daha etkin bir yönetimle önümüzdeki dönemde güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye'ye 24 Haziran'da hep birlikte karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.