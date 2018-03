Cumhurbaşkanın Erdoğan'dan Tel Rıfat'a operasyon sinyali

Bizim bu ülkeye ve bu millete olan sevgimiz son nefesimize kadar asla bitmeyecek. Biz sizler kara sevda ile tutkunuz be. Karadeniz yaylaları ne kadar güzelse, denizi ne kadar coşkuluysa bizim sevdamız da o kadar derindir, samimidir. Şu anda salonun dışında en az bu kadar hemşehrilerim var. Çünkü onları orada görünce selamlamadan salona giremezdik. Ülkemize yaptığımız her hizmet her proje her kazanım siyasi alanda ileriye doğru attığımız her adım bizim en büyük mutluluk kaynağımızdır.

Günün 24 saatini, 48 saat gibi yaşamak mecburiyetindeyiz ki milletimize olan sözümüzü tutabilelim. Biz bir söz verdik. Biz şimdi dağları dele dele bu yolda yürüyoruz. Dağların delindiğini de en iyi Trabzonlu, Ordulu, Giresunlu bilir.

"İMZA ATMAKTAN İMTİNA EDEN VERSİN İSTİFASINI ÇEKSİN GİTSİN"



Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladı. İmza atmaktan imtina eden, yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok, versin istifasını çeksin gitsin. Bizim işimiz var, yapacağımız çok şey var.