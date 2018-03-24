Cumhurbaşkanı’na Ordu yolunda hava muhalefeti engeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçak, hava muhalefeti nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanına inemeyince tekrar Samsun’a dönmek zorunda kaldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun 6. Olağan İl Kongresine katıldı. Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonundaki kongrenin ardından Ordu’ya gitmek üzere helikoptere binmeye hazırlanan Erdoğan, hava muhalefeti engeliyle karşılaştı. Samsun’da aniden şiddetli fırtına çıktı. Bir süre fırtınanın geçmesi beklendi. Fırtına dinmeyince karayoluyla Samsun-Çarşamba Havalimanına geçen Erdoğan ve beraberindeki bakanlar, Cumhurbaşkanlığına ait uçağa binerek Ordu’ya hareket etti. Ordu-Giresun Havalimanı üzerine gelen uçak, hava muhalefeti dolayısıyla piste inemedi. Birkaç kez deneyen pilot başarılı olamayınca Samsun’a geri dönüş yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile birlikte buz kez helikoptere binerek Ordu’ya hareket etti.
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