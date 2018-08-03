Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçları konusunda, toplumun beklentilerine cevap verecek cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlıyoruz ve sağlayacağız. Asla bundan taviz yok." dedi. Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı" tanıtım toplantısında kabinesinin 100 günlük eylem planını açıkladı. Başkan Erdoğan, Adalet Bakanlığının açtığı 242 yeni adalet hizmet binası, gelişmiş elektronik yargı ağı, çeşitlendirilmiş hak arama yolları, artırılmış personel sayısı, sesli ve görüntülü ifade alma sistemleri, güncellenmiş mevzuatı ile ülkede adaletin tesisinde adeta devrim yapmış bir bakanlık olduğunu belirtti. "FETÖ'nün yargı sisteminde yol açtığı tahribatı süratle giderme noktasında önemli mesafe kat ettik." diyen Erdoğan, Bakanlığa sızmış olan terör örgütü mensuplarını büyük ölçüde temizlediklerini söyledi. Yapacakları daha çok şeyin olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu virüslerin temizlenmesi lazım. Şimdi daha büyük reformlar için daha güçlü bir Adalet Bakanlığına sahip olduklarına inanıyorum. Yeni adli yılla birlikte 'Yargıda Hedef Süre Uygulamasına' geçiyoruz.

Böylece soruşturma ve yargılamaların, önceden ilan edilecek sürelerde tamamlanmasının sağlanmasını amaçlıyoruz.

Bir başka önemli projemiz, savcılık, mahkeme ve icra müdürlükleri ile emniyet birimleri arasındaki yazışmaların, kurumlarımızın kendi sistemleri arasında entegre edilmesidir.

Bu birimler arasında yılda yaklaşık 6 milyon yazışma yapıldığı düşünüldüğünde, yeni sistem gerçekten çok önemli zaman ve kaynak tasarrufu sağlayacaktır.

Yargı birimlerince yapılan 40 milyon tebligattan 28 milyonunun elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesini mümkün kılacak bir altyapı oluşturuyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, arabuluculuk ve uzlaştırma uygulamalarını daha da etkinleştirerek mahkemelerin iş yükü hafifleteceklerini aktardı. Halen faaliyette olan Bursa, Adana, İzmir, Erzurum, Samsun, İstanbul ve Ankara Bölge Adliye Mahkemelerine ilave olarak Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemelerini faaliyete geçireceklerini dile getiren Erdoğan, bir sonraki hedeflerinin Kayseri, Trabzon, Diyarbakır ve Van Bölge Adliye Mahkemelerini faaliyete geçirmek olacağını açıkladı. Erdoğan, "Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçları konusunda, toplumun beklentilerine cevap verecek cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlıyoruz ve sağlayacağız. Asla bundan taviz yok." ifadesini kullandı. - Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Erdoğan, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın ülkede en büyük hizmetleri verdikleri kesimlere hitap ettiğini vurguladı. Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ve geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemine sahip ülke olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye’de, kendi iradesiyle tercihini başka yönde kullananlar dışında, sosyal güvenlik şemsiyesinin dışında hiçbir vatandaşımız yoktur.

Sağlık sigortası primini gücü nispetinde ödeyen ödüyor, ödeyemeyenlerin primini devlet üstleniyor. Emeklilik konusunda bizdeki kadar esnek ve kolaylaştırıcı uygulamaları, dünyanın başka hiçbir ülkesinde yoktur, bulamazsınız.

Çalışanlarımızdan yıllarca kesilen tasarruf teşvik ve konut edindirme yardımı ödemelerini biz iade ettik. Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Tasarruf teşvik fonu için 4,5 milyon kişiye 15 milyar lira, konut edindirme yardımı için 8 milyon kişiye 3,5 milyar lira geri ödeme yaptık. Bunu bizden önceki iktidarlar ne yazık ki işçisinden memurundan kesmişti. Devlet memuruna, işçisine borçlu olur mu? İşte olmuştu. Çok kısa sürede ödemelerini yaptık ve borcumuz kalmadı."

Başkan Erdoğan, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, gençler, öğrenciler, işsizler, şehit yakınları, gaziler, hastalar başta olmak üzere, milletin her kesimine yönelik sosyal destek projeleri uyguladıklarını, geçtiğimiz 16 yılda 242 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptıklarını bildirdi. - Emekli maaş ve ikramiyeleri Yeni dönemde sosyal yardım veri tabanı oluşturarak farklı kurumlar tarafından verilen hizmetleri daha etkin hale getireceklerini ifade eden Erdoğan, "Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi, ülkemizin imkanlarını seferber ederek, insanca yaşayabilecekleri bir gelir düzeyine çıkarmanın gayreti içinde olduk. Emeklilerimize taahhüt ettiğimiz 1.000 liralık ikramiyenin ilkini Ramazan Bayramında ödemiştik.

100 Günlük İcraat Programımız çerçevesinde, emeklilerimize ikinci ikramiyelerini, inşallah Kurban Bayramı öncesi takdim ediyoruz. Ne aldanan, ne aldatan olacağız. Milletimize verdiğimiz 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz.

Bu kapsamda olan 150 bin kişiyle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık, yasal düzenlemeyi bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, yeni dönemde vatandaşları sosyal yardımdan ziyade istihdama yönlendirecek yeni bir anlayışı öne çıkartmayı planladıklarını, mesleki eğitim kursları ve desteklerle vatandaşlarımızı üretken hale getirmenin onlara yapılacak en büyük ve kalıcı yardım olduğuna inandıklarını ifade etti. Piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirilmesine yönelik programların katılımcı sayısını 248 binden 375 bine yükselteceklerini anlatan Erdoğan, şunları söyledi: "Bu kapsamda önceliğimiz imalat ve bilişim sektörleridir.

Sosyal Hizmet Merkezlerimizin sayısını 298'den 313'e çıkararak ihtiyaçlarını tespit için ziyaret ettiğimiz hane sayısını 526 binden 826 bine çıkartıyoruz.

Er ve erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerini temin ediyoruz.

Engelli Sağlık Kurulu Raporlarıyla ilgili sorunların çözümüne yönelik yeni bir sistemi, bu dönemde hayata geçiriyoruz.

Milletimize söz verdiğimiz şekilde her yıl 100 bin gencimizin sosyal çalışma programlarından yararlanması doğrultusunda ilk uygulamayı başlatıyoruz.

İstihdamın artırılması için işverenlere sağladığımız teşviklere ilave olarak, kadınlara, gençlere ve engellilere sunulan imkanları genişletiyoruz."

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da ülkenin çehresinin değişiminde en önemli hizmetleri gerçekleştiren kurumlardan biri olduğunu dile getirdi. TOKİ vasıtasıyla 81 vilayetin tamamında inşa edilen 837 bin konutla, vatandaşların barınma sorunlarının çözümüne öncülük ettiklerini, ülke için hayati öneme sahip Kentsel Dönüşüm Projelerini hızla sürdürdüklerini belirten Erdoğan, halen ülke çapında 1 milyon 300 bin bağımsız birimde dönüşüm çalışmasının sürdüğünü söyledi. Atıksu arıtma hizmetlerini nüfusun yüzde 86’sına kadar ulaştırdıklarını, katı atıkta da yüzde 75'i bulduklarını anlatan Erdoğan, "Denizleri temiz tutmak için yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde, mavi bayraklı plaj ve marina sayısını 459'a çıkardık.

Ülkemiz genelinde çevre düzeni planlarının ve kıyı kenar çizgilerinin tespitine yönelik çalışmaları tamamladık." dedi. - Kanal İstanbul Şehirlerimizin marka değerlerini geliştirmeye yönelik projeler başlattıklarını, bunların en önemlisi İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde, Kanal İstanbul Projesi'nin taşınmaz devirlerini tamamlayacak, çevre düzeni planları ve imar planlarını onaya sunacağız. Görüldüğü gibi bu proje finansmanı itibariyle 22 milyon metrekare arazinin TOKİ'ye devriyle tamamlanıyor. Türkiye'nin bu büyük stratejik projesini hayata geçirmeye kararlıyız. Bunun bize kazandırdığı çok önemli stratejik bir durumda boğazda yaşadıklarımızdır. Malum Selimiye'nin önünde bir Romen tankeri yandı ve 7 ayı aşkın bir süre devam etti. Kısa bir süre önce yine Kandilli civarında yalıya kuru yük gemisi bindirdi. Yine bu sabah bir gemi tanker arıza yaptı, boğaz tıkandı. Biz bu projeyle hem alternatif üretiyoruz hem de bu alternatifle 2 tane butik şehir kuruyoruz. Bunlar bizim rezerv alanlarımız oluşturacak. Burada dikey mimarinin değil yatay mimarinin egemen olduğu şehirciliği hakim kılacağız. İstanbul buna hasret. Bir Süveyş, Panama kanalı olacak da niçin bir Kanal İstanbul olmasın. Mimarlarımız çalışmalarının son safhaya getiriyorlar. En kısa zamanda yap-işlet-devret veya kamu-özel ortaklığı ile bu projeyi hayata geçireceğiz. Bunun durdurulması diye bir şey yok. Biz bunu olmazsa olmaz görüyoruz ve yapacağız."

- Millet Bahçeleri Erdoğan, seçim vaadi olan Millet Bahçeleri'nden 5'ini bu dönemde tamamladıklarını, 6'sının inşasına, 22'sinin de projelerine başladıklarını, bunların açılışını yapacaklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: "En önemlisi Atatürk Havalimanını 29 Ekim'de İstanbul 3. Havalimanı bittikten sonra oraya taşıyacağız. Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmalarımızı en kısa zamanda başlatacağız ve Türkiye'nin en büyük millet bahçesi Atatürk Havalimanı olacak. Her taraf beton yığınları ile dolu. Artık bu beton yığınlarından geri dönüşle kurtulmamız lazım. Açılışını yapacağımız Millet Bahçelerinden ikisi İstanbul-Kayaşehir’de, biri Baruthane’de, biri Esenler’de ve biri de Konya Meram’da bulunuyor.

İnşasına başlayacağımız millet Bahçeleri de, İstanbul Kayaşehir’in 2, 3 ve 4’üncü etapları, Pendik, Validebağ, Küçükçekmece, Ayazma ile Diyarbakır Dicle Vadisi’dir.

Projesini hazırlamaya başlayacağımız Millet Bahçeleri arasında; İstanbul Atatürk Havalimanı, Zeytinburnu Beştelsiz, Ankara AKM sahası ve Gölbaşı, Konya, Yozgat-Sorgun ile stadyumdan dönüştürülecek olan Adana, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon Akçaabat ve Avni Aker yer alıyor. Söz verdik mi yaparız. İki kere iki dört."