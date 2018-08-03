Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100 Günlük İcraat Programı" kapsamında tüm okullarda tam gün eğitim-öğretim gören öğrenci sayısını yüzde 68'den yüzde 71'e yükselteceklerini belirterek, "Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz." dedi. Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı" tanıtım toplantısında kabinesinin 100 günlük eylem planını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığının, iktidarları döneminde en büyük kaynağı ayırdıkları ve faaliyetlerine en çok önem verdikleri kurumların başında geldiğini belirtti. Bugüne kadar okullar için yaptıkları yatırımlarla derslik sayısını 343 binden 288 bin ilaveyle 575 bine çıkardıklarını anlatan Başkan Erdoğan, "Böylece sınıflarımızdaki öğrenci sayısını da - hatırlayın 60, 70, 100 sınıflarımız, dersliklerimiz vardı. Ama şimdi bunları 30 ve daha altına indirdik." ifadesini kullandı. Erdoğan, "Bu sınıflar boş kalmasın" diye 605 bin yeni öğretmen atayarak, toplam öğretmen sayısını 920 bine yükselttiklerini kaydetti.

Üniversitelerin sayısını 76'dan 131 ilaveyle 207'ye çıkararak, ülkenin her yerindeki gençlere yükseköğrenim fırsatı getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "İlk ve orta öğretimde hatırlayın ders kitabı bulamazdık. Ama şimdi ders kitaplarını okullar açılırken sıralarının üzerine ücretsiz olarak koyduk." diye konuştu. İmkanı olmayan ailelere eğitim yardımı yaparak tüm çocukların okula gidebilmesini sağladıklarını aktaran Erdoğan, fiziki alt yapıdaki tüm bu gelişmelere rağmen, eğitimin içeriği konusunda arzu ettikleri yere gelemediklerini bildiğini, yeni dönemde üzerinde hassasiyetle eğilecekleri hususlardan birinin de bu olacağını bildirdi. Erdoğan, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında tüm okullarda tam gün eğitim-öğretim gören öğrenci sayısını yüzde 68'den yüzde 71'e yükselteceklerini belirterek, "Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. - Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Okulları daha güvenli hale getirmek için 700 eğitim kurumunu Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre edeceklerini belirten Erdoğan, güvenlik önceliği olan 30 bin okuldan başlayarak her okulda en az bir polis memuru görevlendireceklerini kaydetti.

Öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirmek için yüksek lisans oranını artıracaklarını vurgulayan Erdoğan, eğitim yöneticiliğinde profesyonel sisteme geçeceklerini ifade etti. Bir türlü çözemedikleri yabancı dil eğitimini etkin şekilde verebilmek için, hem öğretmenlere, hem öğrencilere yönelik yeni yöntemler devreye alacaklarını kaydeden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Okul öncesi eğitiminden üniversiteye kadar her aşamada öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve becerilerinin gelişimini izlemek ve yönlendirmek için yeni bir sistem kuruyoruz. Bu çalışmaya, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarımız da destek veriyor. Bakanlığın yapısını, mevzuatını ve insan kaynağını yeniden yapılandırmak için büyük bir veri sistemi oluşturuyoruz. Her okulun kendi şartları içinde geliştirilmesini sağlamak için kriterler belirliyor, destekleri buna göre sağlıyoruz. Mesleki eğitimde organize sanayi bölgeleri ve üniversitelerle iş birliğini güçlendiriyoruz. Ölçme ve değerlendirme sistemimizi uluslararası sıralamalarda yükseltmek için gereken adımları da atıyoruz."

- Bedelli askerlik Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı'nın son yıllarda en büyük değişimi yaşayan kurumlardan biri olduğunu belirterek, bakanlığı adına uygun şekilde savunmayla ilgili tüm çalışmaları yürütebilecek bir konuma getirdiklerini vurguladı. Bedelli askerlikle ilgili kanunun çıktığını anımsatan Erdoğan, "Kanunu imzaladım. Hayırlı olsun." dedi. Kanunun uygulamasıyla ilgili sürecin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü belirten Erdoğan, yükseköğrenime kayıtlı öğrencilerin askerlik durumlarıyla ilgili işlemlerin e-devlet sistemi üzerinden yapılabilmesini temin ettiklerini aktardı. Gazilere hizmet verecek Gazi Uyumevi'nin ihalesini yapacaklarını bildiren Erdoğan, sınırlar içindeki mayın ve patlamamış mühimmatlar sebebiyle kullanılamayan 1,6 milyon metrekare alanın temizlik çalışmalarını başlatacaklarını duyurdu. - Burgazada Korveti MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi Burgazada Korvetini, 27 Eylül'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edeceklerini belirten Erdoğan, "Yerli ve milli eğitim uçağımız HÜRKUŞ'u, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alıyoruz. Milli İnsansız Uçak ANKA'dan 4 adet, SİHA'lardan da 6 adet daha ordumuzun kullanımına sunuyoruz." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşlardan bugüne kadar askerliğe müracaat edememiş olanların dövizle askerlik hizmetinden faydalanabilmesini sağladıklarını belirtti. Başkan Erdoğan, Harita Genel Müdürlüğü'nün yerli harita-görüntüleme sistemleri olan HGM-Küre ve HGM-Atlas'ı tüm internet kullanıcılarının hizmetine sunmaya başlayacaklarını kaydetti. - "Şimdi helikopter hava ambulansımız var" Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği büyük sağlık reformuyla iftihar kurumlarından biri olduğunu, özellikle şehir hastanelerinin iyi izlenmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, geçen 16 yılda 81 şehirde bin 245 yeni hastane inşa ettiklerini anlattı. Erdoğan, "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' diyerek, insanımızın bir sağlıklı nefesine ne denli önem verdiğimizi ortaya koyduk." dedi. Bu hastanelerde 130 bin yatağı hizmete sunduklarına işaret eden Erdoğan, tüm sağlık kurumlarını en modern teşhis ve tedavi cihazlarıyla donattıklarını, millete daha iyi hizmet verebilmek için 540 bin sağlık çalışanını işe başlattıklarını kaydetti.