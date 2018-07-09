Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir ülkenin ve hiçbir toplumun vasiye, vesayete, mürebbiyeye, kurtarıcıya ihtiyacı olmadığına, insanlığa lazım olan tek şeyin adalet ve iş birliği olduğuna inanıyoruz." dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, bin yıl önce Malazgirt'te Anadolu'ya serptikleri tohumların Türkiye Selçuklu Devleti ile hemen boy verdiğini anımsattı. Osmanlı'nın genç bir fidan olarak devraldığı devlet bayrağını, İstanbul'un fethi ile üç kıta yedi iklimi içine alan ulu bir çınara dönüştürdüğünü ifade eden Erdoğan, geçtiğimiz 100 yılın başlarında yaşlanan çınarı Cumhuriyet aşısı ile yeniden gençleştirdiklerini belirtti. "Bugün burada, milletimize 95 yıllık Cumhuriyetimizi yeni bir yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü veriyoruz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Milletin sağladığı imkanı en iyi şekilde kullanarak güçlü Meclis güçlü hükümet ve güçlü Türkiye için yola koyuluyoruz. Ülkemizin, isimleri farklı, vahşetleri benzer hedefleri aynı olan terör örgütlerinin en yoğun saldırılarına maruz kaldığı bir dönemde bu senaryoya karşı cevabımızı rabiamızla vermiştik. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet demiştik. Hamdolsun milletimizin bizimle birlikte bu dört ilkeye sıkı sıkı sarıldığını gördük. Millet olarak bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk ve böylece tüm engelleri aştık, tüm tuzakları bozduk."

Erdoğan, milletin 24 Haziran'da sandıkta bir kez daha görevini yerine getirdiğini hatırlattı. - "İnsanlığa lazım olan tek şey adalet" "Bundan sonra bize düşen, medeniyetimizin ihyası ve inşası, kaybettiğimiz zamanı geri kazanmak için çalışmaktır ama çok çalışmaktır." ifadesini kullanan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Vakit hedeflerimizde daha kararlı, daha hızlı şekilde yürüme vaktidir. Bugün Bismillah diyerek adımını attığımız yeni başlangıcımızın ilk imtihanı 2023 hedelerimize ulaşmak olacaktır. Böylece bizden sonraki nesillere kendi vizyonlarını gerçekleştirecek güçte bir Türkiye bırakmayı amaçlıyoruz. Biz paylaşmanın bereketine inanan, dostlarıyla, kardeşleriyle yol yürümekten, onlarla kazanmaktan memnuniyet duyan bir milletiz. Dünyanın her anlamda bir yapılanma sürecinde olduğu günümüzde bu yaklaşımın çok daha anlamlı ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Hiçbir ülkenin ve hiçbir toplumun vasiye, vesayete, mürebbiyeye, kurtarıcıya ihtiyacı olmadığına, insanlığa lazım olan tek şeyin adalet ve iş birliği olduğuna inanıyoruz."

- "Gönül sınırlarımızın hududu yoktur" Erdoğan, "Yeni dönemde Türkiye demokrasiden temel hak ve hürriyetlere, ekonomiden büyük yatırımlara kadar her alanda daha ileriye gidecektir. Bu şekilde güçlenen Türkiye elindeki imkanları kendi vatandaşlarıyla hep birlikte tüm dostları ve kardeşleriyle paylaşmayı sürdürecektir. Hep söylediğimiz gibi bizim gönül sınırlarımızın hududu yoktur. İşte bugün buradaki şu manzara gönül sınırlarımızın genişliğinin en somut örneğidir. Dostluğunuz ve kardeşliğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu. Bu gece kabineyi açıklayarak yeni yönetim sisteminin mimarisine uygun şekilde icraatlara başlayacaklarını belirten Erdoğan, yarın devlet geleneğine uygun şekilde önce Azerbaycan'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilk ziyaretini yapacağını açıkladı. Erdoğan, çarşamba günü de NATO Zirvesi için Brüksel'e gideceğini, cuma günü Hacı Bayram Camisi'nde kılacakları cuma namazını müteakip kabinenin ilk toplantısını gerçekleştireceklerini kaydetti. - "Bürokrasi değil hizmet üreten bir devlet yapısı"

Artık alametifarikaları haline gelen reform ve bu reformlarla birlikte yenilenmenin adımlarını da yeni kabineyle atacaklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İskeletini oluşturup çatısını çattığımız yeni yönetim sistemimizi sürekli geliştirerek ileriye taşıyacağız. Bürokrasi değil hizmet üreten bir devlet yapısını inşa etmiş durumdayız. Kılavuzumuz yine demokrasi olacak, milli iradenin üstünlüğü olacaktır. Her türlü hak ve özgürlükten, ülkemizin sahip olduğu tüm zenginliklerden köken, inanç, meşrep, bölge, şehir farkı olmaksızın, vatandaşlarımızın tamamının yararlanmasını sağlayacağız. Bu ülkede insanların herhangi bir sebepten ötürü dışlandığı, ötekileştirildiği, zulme maruz kaldığı dönemler inşallah bir daha geri gelmemek üzere geride kalmıştır." - "En büyük zenginliğimiz insanımızdır" Erdoğan, "En büyük zenginliğimiz insanımızdır, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle herkesi kendine hayran bırakan insan kaynağımızı eğitimle teşvikle daha etkin şekilde kullanmak için gereken her adımı atacağız. En önemli önceliklerimizden biri maziden atiye kuracağımız güçlü köprüyle nereden geldiğini bilen, nerede durduğunun ve nereye gitmek istediğinin şuurunda nesiller yetiştirmek olacaktır." mesajını verdi.

Eğitim ve kültür politikalarına geçmiş dönemlerden çok daha fazla önem vereceklerini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'yi savunma sanayisinden sınır güvenliğine kadar her türlü alanda güçlendireceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için makro ekonomik dengelerden yatırımlara kadar her alanda çok büyük hamleler yapacağız." dedi. - "Sosyal politikalar bizim görünmeyen zaferimizdir" Bugüne kadar tamamladıkları projelerin en büyük referansları olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: "Halen devam eden yatırımlarımızı ve milletimize taahhüt ettiğimiz projeleri hayata geçirmekle kalmayacak çok daha büyük işlere imza atacağız. Sosyal politikalar bizim görünmeyen zaferimizdir. Türkiye'yi hiç kimsenin yokluktan, yoksulluktan dolayı aç, açıkta kalmadığı, çocuğunun eğitimini ihmal etmediği, geleceğinden umudunu kesmediği bir ülke haline getirme yolunda çok büyük mesafe katettik. İnşallah yeni dönemde ülkemizin sosyal devlet niteliğini çok daha güçlü hale getireceğiz. Diğer tüm alanlarda da milletimize verdiğimiz sözlere uygun şekilde Türkiye'yi büyütmenin, güçlendirmenin çabası içinde olacağız. Bir kez daha yeni yönetim sistemimizin hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanlığı Görevine Başlama Töreni'mize iştirakınız için her birinize ayrı ayrı şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu güzel günümüzü paylaşmak üzere yurt dışından gelen tüm misafirlerimize özellikle şükranlarımı sunuyorum."