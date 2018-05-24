Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Bakanlar Kurulu'nda büyük değişim

Başbakan yardımcılarıyla birlikte 25 olan bakanlık sayısı 14'e düşecek. 7 bakanlık kaldırılacak. Maliye, Ekonomi ve Kalkınma bakanlıkları tek çatı altında toplanacak.
A Haber'de yer alan habere göre, 7 bakanlığın ismi de değişiyor.
Böylece Bakanlıkların isimleri şu şekilde değişecek:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Aile ve Toplum Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Sanayi ve Bilim Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - İş Hayatı ve Güvenliği Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Şehircilik Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Orman, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı - Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
BAŞBAKAN VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI MAKAMLARI ARTIK YOK
Yeni sistemde Başbakanlık makamı tarihe karışacağı için, hal-i hazırda var olan 4 Başbakan Yardımcılığı makamı da kaldırılmış olacak.
7 BAKANLIK KALDIRILIYOR
Avrupa Birliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı bünyesine;
Gençlik ve Spor Bakanlığı ise Aile ve Toplum Bakanlığı'nın bünyesine alınıyor.
Ekonomi, Kalkınma ve Maliye Bakanlıkları tek çatı altında toplanıyor. Yeni bakanlığın adı Maliye, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı oluyor.
BÖLÜNEN BAKANLIKLAR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı; Maliye, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'na bağlanıyor.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın;
"Orman" kısmı Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na, "Su İşleri" Kısmı ise, Şehircilik Bakanlığı bünyesine alınıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın;
"Kültür" kısmı Milli Eğitim Bakanlığı'na, "Turizm" kısmı ise Maliye, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'na devrediliyor.
6 BAKANLIKTA DEĞİŞİKLİK YOK
Yeni sistemde 6 bakanlık olduğu gibi kalacak. Bu bakanlıklar da şu şekilde:
Adalet Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
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