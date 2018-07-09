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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin etmek üzere Meclis'e geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 16:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin etmek üzere Meclis'e geldi


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