HABER

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi yemin etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 17:54 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi'nin ilk kabine üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi yemin etti

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi'nin ilk kabine üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin etti.
Meclis Genel Kurulu, TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz Başkanlığı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve yeni bakanların yemin töreni için toplandı. Yeni bakanların atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasının ardından kabine üyeleri tek tek kürsüye gelerek yemin etti.
Genel Kurul'da ilk yemini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay etti. Oktay'ın ardından sırasıyla Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yemin etti.
Kabinenin yemin törenini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün yeni görevlerine atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal da izledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yemin ederken CHP milletvekillerinin birçoğu dışarı çıktı. Yemin töreni öncesinde açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Ülkemizin en genç kabinesi. İnşallah bu enerji ve motivasyon ile ülkemizi daha yukarı taşıyacaktır" diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise yemin töreni sonrasında gazetecilere, "Yeni sistemimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

FOTOĞRAFLI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi yemin ettiCumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi yemin ettiCumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi yemin ettiCumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi yemin etti

PARTNERSarmaş dolaşSarmaş dolaş
CHP'yi karıştıran 'Erdoğan' paylaşımı!CHP'yi karıştıran 'Erdoğan' paylaşımı!
DP'li Uysal: İYİ Parti'ye hiç geçmedimDP'li Uysal: İYİ Parti'ye hiç geçmedim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

İlginizi Çekebilir

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili Hayati Arkaz kendini böyle savundu

Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili Hayati Arkaz kendini böyle savundu

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'yi karıştıran 'Erdoğan' paylaşımı!

CHP'yi karıştıran 'Erdoğan' paylaşımı!

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Muharrem İnce, Twitter'dan duyurdu: Perşembe saat 21:00'de

Muharrem İnce, Twitter'dan duyurdu: Perşembe saat 21:00'de

Yeni kolluk gücü Takviye Hazır Kuvvet personelinin kıyafeti belli oldu

Yeni kolluk gücü Takviye Hazır Kuvvet personelinin kıyafeti belli oldu

İYİ Parti'de istifa depremi!

İYİ Parti'de istifa depremi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.