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Cumhurbaşkanlığı için ilk başvuruyu Perinçek yaptı (2)- Yeniden

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2018 15:32 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI adaylığı için ilk başvuruyu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yaptı.

Cumhurbaşkanlığı için ilk başvuruyu Perinçek yaptı (2)- Yeniden

ANKARA, (DHA)-CUMHURBAŞKANI adaylığı için ilk başvuruyu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yaptı. Perinçek’in başvurusunu Yüksek Seçum Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven aldı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK binasına geldi. Adaylık başvuru öncesi YSK önünde basın mensuplarına açıklama yapan Perinçek, bütün emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.
Evrakları teslim ettikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Doğu Perinçek, Türkiye’nin olağanüstü bir süreçten geçtiğini, bu sürece çözümler üretmeye ve Türkiye’yi yönetmeye hazır olduklarını vurguladı.
Türkiye’de ilk kez 100 bin vatandaşın imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı belirlenebileceğini ve milletin adayı olarak seçime gireceklerini ifade eden Perinçek şöyle konuştu:
“Cumhurbaşkanı adaylığı için Vatan Partisi Genel Başkanı olarak başvuruyu yaptım. Bütün milletimizin, bütün emekçilerin 1 Mayıs mücadele gününü kutluyorum. Türkiye’nin önünde zorluklar var. Bu zorluklardan korkmuyoruz, yılmıyoruz. Bu zorlukları yeneceğiz, üstesinden geleceğiz. Ülkemizi üretim ekonomisine, vatan bütünlüğüne, barışa, huzura kavuşturacak birikimimiz var, gücümüz var, cesaretimiz var, tecrübelerimiz var. Ermeni soykırımı yalanını yerle bir ettik, bu büyük bir miras. Silivri duvarını yıktık. Cumhurbaşkanı adaylığına başvururken, milletin gücüyle Silivri zindanının duvarlarını yıkmış bir partinin genel başkanı olarak başvuruyorum. Türkiye’nin önünü açtık, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni o zindandan çıkardık, Vatan Partisi’ni zindandan çıkardık. Böylece Türkiye’mizin vatan bütünlüğünü sağlayacağı, terörü bitireceği koşulları yarattık. 15- 16 Temmuz gecesi Vatan Partisi ekranlara çıktı, öyle kümeslere falan saklanmak yok, çıktık ve gümbür gümbür bu darbe, Amerikancı bir darbedir, bu darbe Fethullah terör örgütünün darbesidir, TSK bu darbede yoktur, TSK bu darbeyi ezecektir, Vatan Partisi görevinin başındadır dedik. Bu mesajımızla bütün sorumlukları hükümete, orduya, kurumlara hatırlattık ve ABD’nin FETÖ marifetiyle tezgâhladığı darbeyi ezmede Vatan Partisi görevini yerine getirdi. Bunları şunun için anlatıyorum, önümüzde zorluklar var.”
‘TÜRKİYE’Yİ YÖNETMEYE HAZIRIZ’
Türkiye’de çetin bir döneme girildiğini ifade eden Perinçek, “Ekonomide çetin bir dönem, Cumhurbaşkanı depremden söz ediyor. Vatan bütünlüğünü, güvenliğimizi sağlamada çetin bir dönem var. Ege’den, Doğu Akdeniz’den ve güney sınırlarımızdan Türkiye’ye yönelik tehditler var. O tehditlerin arkasında Amerika var, İsrail var. Buna karşı biz Türkiye’yi yönetiriz. Cesaretimizle, birikimimizle, kadrolarımızla Türkiye’yi aydınlıklara çıkarırız. Vatan bütünlüğünü sağlarız, Türkiye’yi birleştiririz, bütün milletimizin katkısıyla üretim ekonomisini inşa ederiz, komşularımızla ilişkileri kurarız. Vatan Partisi’nin kadroları, bu zorlukları milletimizin gücüyle aşacaktır. Türkiye’yi yönetmeye hazırız. Geleceğe güvenle ve umutla bakıyoruz. “
‘DAHA ZAMANI GELMEDEN 90 BİN MÜRACAAT VAR’
Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, “100 bin imzayı toplayabilecek misiniz?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
"Biz 100 bin kişiyi Silivri duvarının önüne yığmışız, biber gazlarına karşı, mermilere karşı. O, 100 bin insanı ilçe seçim kurullarına mı getirmeyeceğiz? 4-5-6-7-8-9 Mayıs günleri sabah 9’dan başlayarak akşam 20’ye kadar vatandaşlarımız ilçe seçim kurullarına imza atmak için gelecekler. Şu anda elimizde 90 bin dilekçe var. Daha zamanı gelmeden partimize müracaat eden 90 bin vatandaşımız var. Şimdi o 90 bin vatandaşımızı ve çok daha fazlasını ilçe seçim kurullarına taşıyacağız. 100 bini aşkın imzayla Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Ama biz Cumhurbaşkanı olacağız."

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Cumhurbaşkanlığı için ilk başvuruyu Perinçek yaptı (2)- YenidenCumhurbaşkanlığı için ilk başvuruyu Perinçek yaptı (2)- Yeniden

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