Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecine ilişkin, "Biz açıkçası ucu açık bir süreçten yana değiliz. Aylar, yıllar sürecek bir süreçten bahsetmiyoruz. Aynı Münbiç meselesinde olduğu gibi takvimi belli, sonuç odaklı bir sürecinin hayata geçirilmesi bizim temennimiz." dedi. Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan'ın Brüksel'de yapılan NATO liderler zirvesinde Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı güvenlik risklerini gündeme getirdiğini, özellikle Türkiye'nin aynı anda PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye karşı mücadele eden tek NATO üyesi ülke olduğu gerçeğini oturumlar, yaptığı sunumlar ve ikili görüşmelerde aktardığını söyledi. Başkan Erdoğan'ın NATO'nun genel manada gündemini oluşturan konularda 4 oturumda sunumlar ve birçok ikili görüşmeler yaptığını ifade eden Kalın, "NATO sonuç bildirgesi, bizim açımızdan memnuniyet verici olmuştur. Özellikle Türkiye'nin güvenlik kaygılarının dile getirilmesi ve Türkiye'ye terörle mücadelede daha fazla destek verileceğinin ifade edilmesi bizim açımızdan memnuniyet verici bir paragraf olmuştur." dedi.

Bunun dışında Başkan Erdoğan'ın ABD, Almanya, Fransa, Bulgaristan, Yunanistan ve Ukrayna devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeleri olduğunu belirten Kalın, burada da detaylı bir şekilde hem ikili ilişkilerin hem de bölgesel konuların etraflı bir şekilde ele alındığını kaydetti. Gerek terörle mücadele gerek seçim sonrası kabinenin atacağı adımlar konusunda çalışmaların yoğun şekilde devam edeceğinin altını çizen Kalın, bu çerçevede özellikle içeriye dönük olarak da 24 Haziran seçimlerinde verilen, yapılan vaatlerin de hayata geçirilmesi için çalışmaların hızlandırılacağını vurguladı. - "Hızlı adım atılması gerektiğine inanıyoruz" Kalın, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kalın, "Ankara'da Amerika'dan bir heyet, ortak çalışma grubu bulunuyor. Gerek FETÖ ve gerekse terörle mücadele ile Fetullah Gülen'in iadesi konusunda somut bir adım nedir?" sorusu üzerine ABD ile geçen aylarda yapılan anlaşma çerçevesinde 3 tane ortak çalışma komisyonu kurulduğunu anımsattı. Kalın, şöyle devam etti:

"Bunlardan bir tanesi terörle mücadele ortak komisyonu. PKK ve diğer terör örgütleri. Bir tanesi Suriye bağlamında Menbiç anlaşması da bu çerçevede sağlandı. Üçüncüsü de FETÖ ile mücadele bağlamında. Bu terör örgütünün lideri ve etrafındaki diğer militanlar Amerika'da yaşıyorlar. Biz bu konuyu müteaddit kereler çeşitli platformlarda hep dile getirdik ve bunun meyvelerini yavaş yavaş almaya başlıyoruz. Arzu ettiğimiz hızda gittiğini söyleyemem. Daha hızlı adım atılması gerektiğine inanıyoruz. Bununla ilgili yeteri kadar karinenin bulunduğu açık." Kalın, 15 Temmuz iddianamelerinin bütün belgelerini, bilgilerini, mahkemelerde alınan kararları, verilen hükümleri Amerikalı mevkidaşlarıyla paylaştıklarını, bundan sonra da yeni bilgiler, belgeler ortaya çıktıkça paylaşmaya devam edeceklerini belirterek şunları söyledi: "Burada birkaç konu var. Birincisi terör örgütü liderinin Türkiye'ye iadesi ve Türkiye'de yargılanması. Bununla ilgili Amerikalıların bize zaman zaman dile getirdiği birtakım hukuki zorlukların ya da süreçlerin olduğu meselesi var. Bunu Amerikan sisteminin kendi bağlamı içinde değerlendirmekle beraber, bu terör örgütünün Türkiye'de yaptığı darbe girişimi bu kadar açık seçik ortadayken artık bu konuda daha somut adımların atılması gerektiği hususunu da dile getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. Nitekim sayın Cumhurbaşkanımız da Amerikalı mevkidaşı ile yaptığı gerek telefon görüşmelerinde gerekse Brüksel'deki NATO zirvesi marjında bu konuyu da dile getirdi. Biz de mevkidaşlarımızla bu konuları detaylı bir şekilde dile getirmeye devam edeceğiz."

Bugün yapılan toplantının da bu açıdan önem arz ettiğine işaret eden Kalın, "Tabii biz gerekli bilgi ve belgeleri sunduk, şimdi Amerikalı yetkililerin bunları alıp, kendi sistemleri içerisinde nasıl adım atacaklarını göreceğiz. Ama biz açıkçası ucu açık bir süreçten yana değiliz. Yani aylar, yıllar sürecek bir süreçten bahsetmiyoruz. Aynı Münbiç meselesinde olduğu gibi takvimi belli, somut sonuç odaklı bir sürecin hayata geçirilmesi bizim temennimiz. İlgili arkadaşlarımız bu konuda çalışmalarını devam ettirecekler." değerlendirmesinde bulundu. - "Sayı artabilir, artmayabilir" Başkan Erdoğan'ın, "kurulların sayısında artırılma olabileceği" ifadesinin hatırlatılması üzerine Kalın, şu an itibariyle 9 politika kurulu inşa edildiğini ve bunların amacının çevre, ekonomi, dış politika, güvenlik ve kültür sanat gibi alanlarda makro düzeyde politika geliştirmeye dönük çalışmalar yapmak olduğunu söyledi. Önce kurulların kanunen oluşturulduğunu, atamaların yapılacağını bildiren Kalın, "Çalışmaya başladıkları zaman da bu politika önerilerini, çalışmalarını Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edecekler. Çünkü her bir kurulun asli başkanı Cumhurbaşkanımız. Orada bir vekili olacak. Bir kurulun başkanı şeklinde ve onlar ilgili kurumlarla yapılan istişareler neticesinde talimata dönüştürülecek. İlgili bakanlıklar tarafından da hayata geçirilecek." dedi.