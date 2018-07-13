Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Çok olağanüstü bir tehditle karşılaşmamız durumunda OHAL mekanizması tekrar hayata geçirilebilir ama şu an itibarıyla 18 Temmuz'da OHAL'in sona erdirilmesi, mevcut yasalar ve kanunlar çerçevesinde terörle mücadelenin devam ettirilmesi öngörülüyor." dedi. Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi sonrasında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüşmesi hatırlatılarak, görüşmede, Yunanistan'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının iadelerine ilişkin yeni bir gelişme olup olmadığının sorulması üzerine Kalın, iki liderin, uzun ve kapsamlı bir görüşme yaptıklarını söyledi. Türkiye ile Yunanistan arasında FETÖ mensubu askerlerin iadesi dışında birçok konu bulunduğunu dile getiren Kalın, görüşmede, Ege meselesi, ikili ekonomik ilişkiler, Kıbrıs meselesi, Yunanistan'da yaşayan Türk-Müslüman azınlığın sorunları, Atina'daki cami ve müftülerin seçim yoluyla iş başına gelmesi konularının ele alındığını belirtti.

Kalın, görüşmede, Türkiye'den kaçan 8 darbeci askerle sınır ihlali yaptığı için şu anda Türkiye'de tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin durumunun etraflı şekilde konuşulduğunu bildirdi. - "Hukuk adına da bir katliamdır" Erdoğan ile Çipras'ın görüşmesinin yapıcı bir ortamda geçtiğini aktaran Kalın, şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanımız da dün aslında toplantıdan sonra ifade ettiler. Çipras'ın konuya iyi niyetle yaklaştığını görüyoruz, bunu takdirle karşılıyoruz ama somut olarak baktığınız zaman hukuki süreç 2 yıla yaklaştı. Maalesef Yunan hukuk sistemi içinde 8 darbeci askerin tabiri caizse salıverilmeye doğru gittiğini adım adım müşahede ediyoruz. Bu bizim için endişe verici bir durum. Önce Yunan mahkemelerinde muhakeme edilen ardından iltica başvurularında bulunan ve bir kısmının ilticaları kabul edilen, bir kısmının reddedilen bu kişilerin şu anda belli bir süre sonunda bir şekilde serbest bırakılacağına dair bizde bir endişe var. Bu, açıkça hangi hukuki gerekçeyle olursa olsun Türkiye'de darbe girişiminde bulunmuş, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve ailesinin hayatına kastetmiş kişilerin bu hukuk sistemi içinde salıverilmesi gibi bir sonucu doğuracaktır ki bu hukuk adına da bir katliamdır."

Hukukun en önemli ilkelerinden birinin, demokratik kurumları, seçimle iş başına gelmiş kişileri koruması olduğuna dikkati çeken Kalın, "İkinci olarak da tabii ki ikili ilişkilerimiz anlamında da bunun yaratacağı bir gerginlik olacaktır. Umarız Yunan makamları, kendi mahkemeleriyle... Tabii bu Yunanistan'ın içişleri yani bizim oraya doğrudan müdahalemiz söz konusu değil, bizim muhatabımız Yunan hükümetidir, Sayın Çipras'dır. Bu konuyla ilgili darbecileri sevindirmeyecek adımlar atmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. - MİT'in Azerbaycan'daki FETÖ operasyonu "MİT, Azerbaycan'da FETÖ'ye yönelik operasyonu Azerbaycan güvenlik güçleriyle beraber mi gerçekleştirdi yoksa kendi operasyonu mudur?" sorusuna Kalın, "Tabii ki Milli İstihbarat Teşkilatımız, bunu Azerbaycan'daki karşıtlarıyla muhataplarıyla birlikte gerçekleştirdiler. Bu manada Azerbaycan makamlarına da teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz. Aynı şekilde Ukrayna'da da benzer bir süreç işledi." karşılığını verdi. - Meclis takvimi

Meclis takvimine ilişkin soru üzerine Kalın, Meclisin çalışma takviminin, Meclisin uhdesinde, tasarrufunda olan bir konu olduğunu söyledi. Kalın, "Bize gelen haberlere göre şu anda komisyonlar oluşturuluyor, zannediyorum önümüzdeki birkaç gün içinde bununla ilgili süreç başlayacak, ardından bir kanun teklifi yapılacağına dair bir bilgi var bizde. Bunun ne kadar süreceği, kanun teklifinin kapsamının ne olacağı Mecliste belirlenecek. Meclisin birkaç hafta daha çalışacağı gibi bir intiba ediniyoruz. Nihai olarak Meclisin ne zaman kapatılacağı Meclisin uhdesinde olan bir konudur." diye konuştu. - "OHAL kalkacak mı?" Kalın, "Olağanüstü hal uygulamasının kaldırılmasından sonra yeni düşünülen sistem nasıl gerçekleşecek? Bölgesel OHAL ya da terör olaylarının yaşandığı alanlarda uygulanılacak 'kısmi OHAL' şeklinde mi olacak?" sorusunu da yanıtladı. 18 Temmuz gecesi mevcut OHAL'in süresinin sona ereceğine işaret eden Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hatırlarsanız, bunun uzatılmaması yönünde Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir iradesi ve beyanı olmuştu. 'Bu, terörle mücadele, FETÖ, PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle ilgili mücadelede bir zaafa, şüpheye ya da bir duraklamaya, yavaşlamaya yol açabilir.' şeklinde kimsenin bir düşüncesi ya da endişesi olmasın. Çünkü bu mücadele çok kararlı şekilde devam edecek. OHAL kalktıktan sonra da mevcut kanunlar içerisinde, terörle mücadele yasaları çerçevesinde bu mücadele devam edecek. Çok olağanüstü durumlarda, çok olağanüstü bir tehditle karşılaşmamız durumunda OHAL mekanizması tekrar hayata geçirilebilir ama şu an itibarıyla 18 Temmuz'da OHAL'in sona erdirilmesi, mevcut yasalar ve kanunlar çerçevesinde terörle mücadelenin devam ettirilmesi öngörülüyor."