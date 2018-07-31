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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ikinci kez toplanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2018 09:54 | Son Güncelleme

Kabine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ikinci kez toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 14.30'da başlayacak.

24 Haziran seçimleriyle yeni sistemin hayata geçmesinin ardından ikinci kez toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin öncelikli gündem maddesi, ABD Başkanı Donald Trump ile Yardımcısı Mike Pence'in, Papaz Andrew Craig Brunson'un yargılanması üzerinden Türkiye'ye yaptırımda bulunacaklarına dair açıklamaları olacak.

Öte yandan göreve başladıkları günden bu yana sivil toplum kuruluşları, ilgili kurumlar ve paydaşlarıyla bir araya gelerek kendi alanlarına ilişkin yol haritası belirleyen bakanların, kısa ve uzun vadedeki eylem planlarına ilişkin Başkan Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını 13 Temmuz Cuma günü gerçekleştirmişti.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantı Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan

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