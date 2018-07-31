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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2018 15:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.05'te başladı.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi toplantı

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