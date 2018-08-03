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Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin "100 günlük hedefi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.08.2018 19:26 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin göreve geldikten sonraki "ilk 100 günlük hedefi" kamuoyuyla paylaşıldı - Devlet arşivlerinde dijital ortama aktarılan belgeler vatandaşların erişimine açılacak - Devlet Arşivinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı yapılacak - Dini istismar eden terör örgütleri ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturma faaliyetleri yürütülecek - TRT World Forum'un ikincisi yapılacak, TRT Türk Kanalı yeniden yayın hayatına başlayacak - YÖK Kariyer Projesi ile akademide daha hızlı, daha şeffaf ve performans odaklı istihdam sağlanacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye olmak üzere ilk 100 günlük hedefini kapsayan eylem planını kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Erdoğan'ın Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı"nda yaptığı konuşmada bir kısmına yer verdiği 400 projenin detaylarının yer aldığı kitapçık da paylaşıldı.

Kitapçıkta Devlet Arşivleri Başkanlığı, TRT, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurumuna ilişkin hedefler de yer aldı.

Buna göre, devlet arşivlerinde dijital ortama aktarılan belgeler vatandaşların erişimine açılacak. Osmanlı dönemine ait diğer ülkelerde bulunan belgelerin dijital görüntüleri ülkeye kazandırılacak.

Geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran devlet arşivinin etkinliği artırılacak ve kurumların arşivlerinin entegrasyonu sağlanacak. Devlet Arşivinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı yapılacak. Geçiş sürecinin temel aşamaları 100 gün içinde tamamlanacak.

- Diyanet İşleri Başkanlığı

Dini istismar eden terör örgütleri ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturma faaliyetleri yapılacak. Yabancılara yönelik din ve hayır hizmetleri yürütülecek.

Yurt dışından Kur’an kursu, uluslararası imam hatip lisesi, lisans ve dini yüksek ihtisas eğitimi için Türkiye'ye getirilecek öğrenci sayısı 705'ten 900'e çıkarılacak. Yurt içi ve dışı yatırım ve inşaat faaliyetleri tamamlanacak.

- TRT

Dünyada alanlarında önde gelen konukların katıldığı uluslararası ölçekte ses getiren TRT World Forum'un ikincisi yapılacak.

TRT’nin yerli ve milli dizi, çizgi film karakterlerine ait tasarımları ünlü mağazaların raflarında yerlerini alacak. TRT Türk Kanalı, yeniden yayın hayatına başlayacak.

- Yükseköğretim Kurumu

Yükseköğretim kurumlarının ihtisaslaşmasına yönelik belirlenen 11 araştırma üniversitesi ve 5 aday araştırma üniversitesi için ihtisas alanlı araştırmacı insan kaynakları oluşturulacak.

Bölgesel kalkınma odaklı olarak belirlenen 5 üniversite takip edilerek geliştirilecek ve 2018 yılında bölgesel kalkınma odaklı 5 ihtisas üniversitesi daha belirlenecek.

YÖK Kariyer Projesi ile akademide daha hızlı, daha şeffaf ve performans odaklı istihdam sağlanacak.

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