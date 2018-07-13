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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilk toplantısına ilişkin açıklama, saat 18.00'de İbrahim Kalın tarafından yapılacak.

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2018 17:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilk toplantısına ilişkin açıklama, saat 18.00'de İbrahim Kalın tarafından yapılacak.


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