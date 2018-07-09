Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak tören için hazırlıklar tamamlandı

Erdoğan’ın tabiriyle “muhteşem” olacak bu törene şehit yakınları ve gaziler, STK temsilcileri, akademisyenler, iş ve sanat dünyasından isimler, devlet erkanı ve yabancı liderler katılacak. Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve Prof. Dr. Murat Günel de Külliye’deki törene davet edilen isimler arasında yer aldı. Devlet protokolünün tamamı Külliye’deki törene davet edilirken, Erdoğan’ın burada yapacağı konuşmada yeni dönemle ilgili mesajl ar vereceği de ifade ediliyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVE BAŞLAMA TÖRENİ Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Beştepe'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreterinin iştirak etmesi bekleniyor.

Kongo Cumhuriyeti Meclis Başkanı Isidore Mvouba da törene katılmak için sabahın erken saatlerinde Ankara'ya ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılacak yabancı konuklar, Ankara'ya gelmeye başladı. Törene katılmak için Türkiye'ye gelen ilk devlet başkanlarından biri Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodore Obiang oldu. Ceiba Intercontinental adlı uçakla saat 08.35'te Ankara'ya varan Obiang, Esenboğa Havalimanı'nda askeri törenle karşılanarak havalimanının şeref salonunda misafir edildi.

KİMLER KATILACAK?



Törende; Rusya, Bulgaristan, Macaristan, Senegal, Filistin, Kuveyt, Gürcistan, Ukrayna, Makedonya, Bosna Hersek, Pakistan, Somali, Azerbaycan, Kırgızistan, Venezuela, Kazakistan gibi ülkeler dahil 50’ye yakın ülke devlet başkanı, meclis başkanı, başbakan düzeyinde temsil edilecek. Törene en uzaktan gelecek konuk ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro olacak. Törende AB’yi ise AB Göçlerden Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos temsil edecek. Törene Erdoğan’ın eski mevkidaşları; eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder ile eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Theodora Bakoyannis de katılacak.

Erdoğan, saat 16.30'da TBMM Genel Kurul'da yemin ettikten sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, saat 18.00'de çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra Türkiye'nin tüm kesimlerini temsilen davet edilenlerin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapılacak.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafir devlet, hükümet ve meclis başkanlarına akşam yemeği verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenleyeceği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni de kamuoyuna ilan edecek.