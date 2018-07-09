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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak tören için hazırlıklar tamamlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 13:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreninin yapılacağı Beştepe'den ilk görüntüler gelmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan tören öncesi külliyenin son fotoğrafını paylaştı. Tören için çok sayıda devlet başkanı da Ankara'ya geliyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak tören için hazırlıklar tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılacak yabancı konuklar, Ankara'ya gelmeye başladı. Törene katılmak için Türkiye'ye gelen ilk devlet başkanlarından biri Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodore Obiang oldu. Ceiba Intercontinental adlı uçakla saat 08.35'te Ankara'ya varan Obiang, Esenboğa Havalimanı'nda askeri törenle karşılanarak havalimanının şeref salonunda misafir edildi.

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Kongo Cumhuriyeti Meclis Başkanı Isidore Mvouba da törene katılmak için sabahın erken saatlerinde Ankara'ya ulaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVE BAŞLAMA TÖRENİ

Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Beştepe'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreterinin iştirak etmesi bekleniyor.

Erdoğan’ın tabiriyle “muhteşem” olacak bu törene şehit yakınları ve gaziler, STK temsilcileri, akademisyenler, iş ve sanat dünyasından isimler, devlet erkanı ve yabancı liderler katılacak. Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve Prof. Dr. Murat Günel de Külliye’deki törene davet edilen isimler arasında yer aldı. Devlet protokolünün tamamı Külliye’deki törene davet edilirken, Erdoğan’ın burada yapacağı konuşmada yeni dönemle ilgili mesajl ar vereceği de ifade ediliyor.

KİMLER KATILACAK?

Törende; Rusya, Bulgaristan, Macaristan, Senegal, Filistin, Kuveyt, Gürcistan, Ukrayna, Makedonya, Bosna Hersek, Pakistan, Somali, Azerbaycan, Kırgızistan, Venezuela, Kazakistan gibi ülkeler dahil 50’ye yakın ülke devlet başkanı, meclis başkanı, başbakan düzeyinde temsil edilecek. Törene en uzaktan gelecek konuk ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro olacak. Törende AB’yi ise AB Göçlerden Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos temsil edecek. Törene Erdoğan’ın eski mevkidaşları; eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder ile eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Theodora Bakoyannis de katılacak.

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Erdoğan, saat 16.30'da TBMM Genel Kurul'da yemin ettikten sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, saat 18.00'de çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra Türkiye'nin tüm kesimlerini temsilen davet edilenlerin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapılacak.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafir devlet, hükümet ve meclis başkanlarına akşam yemeği verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenleyeceği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni de kamuoyuna ilan edecek.

KABİNE 21.30'DA AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanlığı sitesinde bugünün programıyla ilgili olarak şu bilgiler yer aldı:

16:30 Sayın Cumhurbaşkanımızın Yemin Töreni (TBMM)
17:15 Anıtkabir Ziyareti
18:00 Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi)
19:30 Sayın Cumhurbaşkanımızın Törene Katılan Misafirler Onuruna Vereceği Akşam Yemeği (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi)
21:30 Basın Açıklaması (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi)

HAZIRLIKLAR TAMAM

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da tören öncesi külliyenin son fotoğrafını "Misafirlerimiz için hazırız" mesajıyla paylaştı.

jbn


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
nerdesiniz la chpliler oturunda izleyin bi bardak suyla :D
tren faciası var ve tören hala kutlanacak mı ben akp ye oy vermiş birisi olarak utandım diyecek birş ey yok
@cetin_suleyman_1994 ---SİZİN OY VERMEYE DEVAM EDİN .
BUNLAR KENDİ KAFASINA GÖRE NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR.BULMUŞLAR 5-10 TANE DANDİK ÜLKE BAŞKANINI.
@skabak_1985 --HAKİKATEN VENEZUAALLA NEDİR YAA 50 kişi silahlan ülkeyi işgal et böyle bir geri zekalı güney ameria ülkesi gelenelr içinde ABD-İNGİLTERE-FRANSA-KANADA-ALMANYA-HOLLANDA -JAPONYA varmı ben göremedim de
TAM O SAATLERDE DİZİM VAR ,KUSURA BAKMAYIN.
işiniz gücünüz israf
israfa gel şimdi :)
Hadi Reis, törenle beraber dolar 1 TL inşallah.
"Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize tahsilinin hududu ne olursa olsun, en evvel, her şeyden evvel Türkiye'nin istiklaline, temeli benliğine, milli geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir." ????????Başbuğ ATATÜRK????????
Onlarca insan ihmal sonucunda can verdi Çorlu'da. Müslüman diye oy attığınız insanları görün işte. Köy yanar, deli taranırmış.
kongo mu kongo neresi ya la
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