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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 08:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek tören, katılımcı sayısı ve çeşitliliği bakımından dünyada öne çıkan törenler arasında yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 milyon 330 bin 823 oy ile kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yapılacak yemin töreninin ve Anıtkabir ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Süvari Birliği eşliğinde giriş yapacak ve mehter marşlarıyla karşılanacak.

101 PARE TOP ATIŞI

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atılışı yapılacak. Ayrıca hava, kara ve deniz komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek tören, katılımcı sayısı ve çeşitliliği bakımından dünyadaki en önemli devlet başkanlığı törenlerinden biri olacak.

MİSAFİRLERE, ÖZEL BASTIRILAN 1 LİRA HEDİYE EDİLECEK

Görevli ve davetlilerle yaklaşık 10 bin kişinin katılım sağlayacağı törene öğretmen, itfaiye eri, muhtar, esnaf, maden işçisi, diş hekimi gibi toplumun değişik kesimlerinden vatandaşlar da davet edildi.

Dini cemaatlerin ruhani liderlerinin de katılacağı törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetlerle hazır bulunacak.

Misafirlere, darphane tarafından özel bastırılan ve arka yüzünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve törene ilişkin enstantanelerin bulunduğu 1 liralardan hediye edilecek. Bu özel paraların bir kısmı da tedavüle sokulacak. Ayrıca, tören gününe özel pul bastırılacak.

Konuk devlet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğinde, eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder ve Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi gibi Erdoğan'ın özel dostları da yer alacak.

Törene ayrıca Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'dan soydaş ve akraba toplulukların siyasi ve dini temsilcileri de iştirak edecek.

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Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi özel para

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Okuyucu Yorumları 72 yorum
hoşgeldin saltanat
@moze1968 saltanatın ne olduğunu biliyor musun gerçekten?
@moze1968 güle güle atatürkçülük ve laiklik :))) bittiniz
@moze1968 Saltanatın ne olduğu hakkında bir fikrin yok sanırım. Sana buradan detaylıca yazardım ancak. Araştırıp çok kısa bir sürede öğrenebilirsin. Kör Cahil seni
@moze1968 sen karışma serseri
@moze1968 BİR OYDA HDP DERSEN CHP OLARAK ONDAN SONRA BURDA SALTANATTAN BAHSETME.
@moze1968 bırak doyana kadar yesinler öteki tarafa götürecek değiller ya gerçi ona inansalar bu milletin ahını almazlardıya neyse
evet....lll.abdulhamit devri.. ve öbür taraftan göstermelik meclisi mebusan..
@moze1968 bunlar için gitmediki zaten
simonmusun sen
@moze1968 abdulhamidi gerçek tarihten oku
geçmiş ola a dostlar cumhuriyet elden gıtti :( umarım bizler yanılıyoruzdur.
nereye gidiyo bellimi zira 16 yıldır aynı zırvalar laaaaaayıklıık 'da gidiyo cumhuriyete gidiyoda ne hikmettir hala yerinde duruyo
@the_zoom haklısın sömürgeci laikliğiniz bitti
@the_zoom Cumhuriyet nedir
@the_zoom emin ol daima yanılıyorsunuz a dost :)))
tam megaloman Allah sonumuzu hayır etsin. Rabia'cılar, türbancılar, yobazlar, filistin diye bagırıp filistin'e gitmeyenler Araptan çok arap'cı olanlar yüzünden işimiz zor. Çünkü hepsi takiyyeci ondandir.
@06yldrm3660 ayyaşlar, fasitler,terörist seviciler, ateistler....abd s.k bizi diye bağırıp, islamdan deli gibi rahatsız olup müslüman bi ülkeden si.tirolup gitmeyenler yorum yaparsa!
@06yldrm3660 TC diyip ATATÜRK diyip pekeke'lilerle işbirliği yapanlardan bin kat iyidir...
@06yldrm3660 ayyaşlar, fasitler,terörist seviciler, ateistler....abd s.k bizi diye bağırıp, islamdan deli gibi rahatsız olup müslüman bi ülkeden si.tirolup gitmeyenler yorum yaparsa!
@06yldrm3660 ayyaşlar, fasitler,terörist seviciler, ateistler....abd s.k bizi diye bağırıp, islamdan deli gibi rahatsız olup müslüman bi ülkeden si.tirolup gitmeyenler yorum yaparsa!
memlekette matem havası 24 insan ölmüş bunlar trön derdindeler eee adam kendi söyledi itibardan taviz verilmez
doğu Türkistan kan ağlıyor bunlar şov yapıyor
diğer türki devletleri ne yapar ne işe yarar neden sadece türkiye
@invincible_2005 lan sizinkiler kaybettiği halde bayram havasındaydı siz kazansanız 4 yılın 2 yılı alem yaparak kalan 2 yılı da ayılmaya çalışarak geçecekti a.q ne hazımsız ne b.k ağızlı çıktınız az susun ya susun susuunnn biraz beyninize de kan gitsin izin verin bi ya!
yakında kendi parasını da bastıracak az kaldı davar sürüleri hüloğğğ
Bindik bir alamete gideyoz kıyamete amaneyy...!
2 yil icersinde ataturkun resmini kaldirirlarsada şaşmam
@zirco ne haber iftiracı davlumbaz Bağkanımızdan Allah razı olsun
@zirco --siz işte bu şekilde küçük beyinliler bu şekilde basit düşündüğünüz sürece halimiz duman ne Atatürk resmi kardeşim ? devasa işleri herşeyi tek başına aldı paradan resmi değiştirse ne oılur değiştirmese ne olur ülke bir kişinin avucunun ellerinde düşünce özgürlüğü zaten kalmadı 1 tane sözle haftalarca sorguda kalıp içeri bile atılabilriisn hiç bir insnaın mal güvenliği adalet hak hukuk güvenliği kalmadı hani söz vermişti akp ohal kaldırılmadı işten atılan son KHK yab bak nasıl atılmış resmen komedi basit şeylerden bile memurluktan atılanlar bitmişiz biz bitmiş sonra neden kaza oluyor
@zirco çoktan kalkması gerekiyordu
tarihe kendini zorla sokan kişi...
tamam 25 milyon davar gerisi köle. aralikta kriz ve kaos bizi bekliyor.
@kutcebe iğrenç ve şom ağızlı yorumlarınız çok çirkin. Sayın Ülkemizin başkanına hayırlı olsun diyorum. İyiki varsın başkanım. Sizin gibilere rağmen
@kutcebe beğenmiyorsan atanın soyunun geldiği ermenistana yada bulgaristana gidebilirsin
@kutcebe 25 milyon dayayınca böyle mi oluyor.
yeni imparatorluğumuzun ayak sesleri.
Heyt be şatafata bak. Yakışırrrr bu millete.
@orhuntek1976 Muhteşemsin başkanım. Kesinlikle yakışır. Sizin gibi saygısızlar da çatlar. Hayırlı olsun Başkanım. İyiki varsın
PATİŞAHLIK GERİ GELDİ...
1 dolar mı? yöntem aynı gibi geldi
@oralisik TL 1 dolarlar sizin arkadaşlarınızda ve sizde olmalı
zorunuzamı gidiyor devletimizın dunya basinında takıp edılip reklam yapılması..keşkem saltanat gelsede dunyaya yeniden hukmetsek ....bazibeyinsiz bati sempatizanlarina kapak olsa..100 yılda dunya ne hale geldi bati yuzunden..
şaşalı saraylara yönelik şöyle harcamalar yapın çöpten ekmek topluyan lar varken .
@bsoylu_2018 oy verenler inşallah çöpten ekmek toplayanlardan beter olur, onlar hırsız olmadıkları için çöpten topluyorlar, halk ın%52 si kanını emenleri seviyor,
Nedir bu şaşa ,özel para basılması neyin nesiyki acaba,Rabbim herşeyin hayırlısını versin.çok aşırı gidiyoruz.
ye kürküm yeeee
euzubillah cumhuriyet elden gitti ağam
EĞLENİN EFENDİLER EĞLENİN. DÜNYADA TEK ER KARAOĞLAN ECEVİT...
Saltanatı özleyenler Hareme ne lazım biliyorsunuz.
Sadece madeni paralara değil tüm paralara reisin resmi bastırılmalı yaşasın yeni Türkiye.
Ultra ileri zekalılar azıcık araştırın öyle yazın. Danıştayın yıldönümü olimpiyat gibi önemli olayların anısına her zaman para basılır tedavüle sunulur. Bugün de başkanlık sistemine geçildiği ilk gün olması nedeniyle hatıra basılması gayet normal
HİÇ MASARİFTEN KAÇILMAMIŞ MŞLLH
hoşgeldin kara cehalet dönemi,....
özel para mı... birileride 1 dolar dağıtmıştı.. sistem aynı gibi sanki...
Neyi kutluyorsunuz.
Yalaka yandaş kesim ülke kan ağlasa iki eli kanda olsa koşa koşa gider. Onlar için tek bir gerçek var oda RANT. Rant uğruna resmi 24 resmi olmayan 70 vatandaşımız hayatından oldu. Ama yandaş için bu önemli deği onların dini imanı para.
SURİYE'DEN PATATES İTHAL EDEN ÜLKENİN DÜNYA LİDERİ. AYRANIM YOK İÇMEYE MİSALİ.
bir tren katliamı yaşandı muhteremin uğraşısına bakın
kendi resmini bastırır atatürk kalkar
FETO.TERORISTINE.de OZEL PARA BASMISTI SAHI BUNLAR SIMDI SIRA BUNDA HERALDE
ŞAŞALI TÖRENLER BİZE ÇAĞ ATLATACAK YA YAPIN BAKALIM MİLLETİN PARASIYLA. haram olsun..
1 Dolara ruhunu sattı diyenler, yandaşlarına 1 TL dağıtacak.
" 1 " size bişeyler hatırlatıyor mu acaba Hatırlamadınızsa yardımcı olayım FETÖ de "1Dolar " ile şifreleşiyordu. Körle yatan şaşı kalkar moı diyelim.Kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan mı diyelim.Ya da az ileri geçip FETÖ siyasi elebaşı BEŞTEPE de mi diyelim.
papa gelmiyor mu hani?
türkçe olimpiyatlarınada para bastırmışsınız sahi onlar ne oldu !?
sen çok yaşa kralım mahalle yangın yeri bunların derdine bak ya
katılan ülkelerin yöneticilerini şimdiden tahmin ediyorum
Eskiden Tükiye Cumhuriyeti devlet başkanını medya patronları kapıda donla karşılarlardı o zorunuza gitmiyordu da dünya çapında bir yemin töreni ile güçlü bir Türkiye zorunuza gidiyor vah bu kafaya vah...
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