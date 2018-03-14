Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Muhtarlar Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin'i de teröristlerden temizleyeceğiz, Münbiç'i de temizleyeceğiz, Fırat'ın doğusunu da Kuzey Irak sınırımıza kadar aynı şekilde teröristlerden temizleyeceğiz." dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 46. Muhtarlar Toplantısı'nda, Adana, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Kahramanmaraş, Kastamonu, Konya, Samsun, Sinop, Sivas, Yozgat ve Zonguldak'tan gelen muhtarlara hitap etti. Erdoğan, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda, susturma harekatıyla Türkiye'nin bütün muhabere sisteminin çökertildiğini ifade ederek "Bu işin başında güya müttefikimiz olanlar vardı. Çökerttiler, ne oldu? Biz ASELSAN'ı öyle kurduk. Şimdi ASELSAN'da biz onun daha iyisini yapıyoruz. Sadece onu yapmıyoruz, birçok elektrik elektronik malzemeleri, savunma sanayisine yönelik, ASELSAN'da yapar hale geldik." diye konuştu. ASELSAN'ın artık dünyada yarışan bir şirket haline geldiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "İşte bu kötü komşular bizi mülk sahibi yaptı, bilgi sahibi yaptı ve üretir duruma bizi getirdiler. Birçok alanda bunlar olacak, eksiğimiz çok ama bunu başaracağız. Dünyanın en iyi askeri eğitimlerinden geçirilen, Batı medyası tarafından allanıp pullanan teröristler girdiğimiz her yerde kuyruklarını kıstırıp önümüzden kaçtılar. Güya müttefiklerimizin bizden esirgenen savunma ve tahkimat yöntemleriyle donatılmış dağlar, tepeler, yerleşim birimleri, kahraman askerlerimiz ve mütevazi imkanlarımızla eğittiğimiz Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından birer birer ele geçirildi.

Görüyorsunuz o dağlarda ne tüneller açmışlar değil mi? Bunları kim yaptı? O teröristler mi? Neyse siz söyleyin de ben söylemeyeyim. Sadece onlar değil, bunların ortakları da var. Koalisyon güçleri olarak hep beraber bu işleri yaptılar. O teröristlerde bu kadar akıl yok, siz bakmayın. Bugün 54'üncü gününe giren harekatta 3 bin 500'e yakın terörist etkisiz hale getirilirken, bin 300 kilometrekareye yakın toprak da teröristlerden temizlendi." - "Haçlı artığı tipler" Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin kilometrekarelik alanı temizlediklerini anımsatarak şimdi orada huzurlu bir şekilde, kentin gerçek sahiplerinin yaşadığını aktararak "Güvenliğini de biz sağlıyoruz, Özgür Suriye ile beraber sağlıyoruz. Bütün gıda, ilaç vesaire, bunların hepsini de yine biz temin ediyoruz. Niye? Kardeşlik görevi bu, yapacağız." dedi. Bölücü örgütün saflarında sadece PKK ve PYD'liler değil, aynı zamanda DEAŞ'lıların ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelmiş "cani ruhlu haçlı artığı tipler"in de bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, "Hiçbiri de bizim Mehmetçiklerimizin karşısında varlık gösteremedi. Güya Afrin şehir merkezinde direniş yapacak olan teröristler de daha biz gelmeden arkalarına bakmadan kaçmaya başladılar." dedi.

Teröristlerin bu durumda bile alçaklığı elden bırakmadığını, kaçarken kendilerine göre bazı sinsi planlar yaptığını, şehirden çıkmak isteyen sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak amacıyla engellediğini anlatan Erdoğan, teröristlerin bölgeye girmek ve çıkmak için kullandıkları doğu tarafının da bugün yarın kapanacağının altını çizdi. - "Önceliğimiz elbette kendi topraklarımızdır" Zeytin Dalı Harekatı'na başlandığı günden beri sürekli gündeme getirilen Afrin şehir merkezinin rejim güçlerine devredilmesi projesinin, kuşatmanın tamamlandığı şu günlerde dahi köpürtülmeye devam edildiğini vurgulayan Erdoğan, daha önce de çeşitli defalar bu oyunun oynanmaya çalışıldığına dikkati çekti. Erdoğan, bu amaçla Afrin'e gidecek konvoyların yola bile çıkarıldığını belirterek, şunları söyledi: "Peki ne oldu? Bu konvoyları, içlerindeki sivillere zarar vermeden yollarda imha ettik ve oyunu bozduk. Bakın, şimdi de buradan söylüyorum, şimdi de yapacağımız aynısıdır. Bu böyle bilinmeli. Afrin'i de teröristlerden temizleyeceğiz, Münbiç'i de temizleyeceğiz, Fırat'ın doğusunu da Kuzey Irak sınırımıza kadar aynı şekilde teröristlerden temizleyeceğiz. Hedef, topraklar değil, hedef tamamen teröristlerden bölgeyi arındırmaktır. Kuzey Irak'taki terör yuvalarını zaten her fırsatta yokluyoruz. Yakında çok daha güçlü şekilde oraları da teröristlerin başına yıkacağız.

Artık kimsenin Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla tehdit ve tedip etmesine, kimse kusura bakmasın, izin vermeyeceğiz. Şayet bir ülkenin yönetimi, kendi topraklarını, ülkemizi tehdit eden teröristlerden arındıramıyorsa kimse bize, 'Burada ne arıyorsunuz?' sorusunu yöneltemez. Hele hele binlerce kilometre öteden gelenlerin böyle bir hakkı hiç yoktur. Herkesin bir hesabı olabilir ama en büyük hesap sahibi Allah'tır. Bu da böyle biline. Biz sadece güvenlik güçlerimizin cesaretine değil, aynı zamanda yüreğimizdeki imana güveniyoruz. 'İmandır o cevher ki İlahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür.' Evet biz bugüne kadar girdiğimiz her mücadeleyi işte bu inançla yürüttük ve başarıya ulaştık. Afrin'de de yaptığımız budur." Onun için kimin ne dediğine değil, Allah'ın ne emrettiğine, milletin ne istediğine baktıklarını bildiren Erdoğan, "Böyle diyoruz, böyle yaklaşıyoruz. Bizim önceliğimiz elbette kendi topraklarımızdır, kendi güvenliğimizdir. Onunla birlikte kendi bölgemizdir. Bu bölgedeki kardeşlerimizin huzurudur." dedi.

- "Bedelini ağır ödeyecekler" Dünya çapında bir büyük değişimin sancılarının yaşandığının da gayet iyi farkında olduklarını anlatan Erdoğan, bir yönüyle ticari, bir yönüyle diplomatik, bir yönüyle askeri bu büyük değişim karşısında her alanda kendilerini daha ileriye taşıyacak adımları atmakta kararlı olduklarını belirtti. "Büyük hedefler peşinde koşmanın ilk şartı kendi sınırlarımız içinde ve onun ayrılmaz bir parçası olan bölgemizde yürüttüğümüz politikaların başarıya ulaşmasıdır." diyen Erdoğan, bunun da yolunun "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet." olduğunu ifade etti. Erdoğan, şöyle konuştu: "Biz 81 milyon tek devletiz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Arap'ıyla, Roman'ıyla, Boşnak'ıyla tek millet. Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Ayrım, ayrımcılık yok. Bizim bayrağımız tek bayrak. Öyle paçavralar maçavralar falan, kimse bunları bizim semtimize sokmaya çalışmasın, parçalarız. Yapmaya çalıştılar. Utanmadan, sıkılmadan kongrelerine Türk bayrağını asamadılar ve bu hainler, bu ülkede 'Acaba Türkiye'yi nasıl ele geçiririz', bunun hesabı içine girdiler. İstiklal Marşı'mızı söyleyemediler ve bu hainler bu ülkede terör estiriyorlar. Bu terörist gruplarla parlamentoyu ele geçirmeye çalıştılar. Bunlara nefes aldırmayacağız. Hesabını, bedelini ağır ödeyecekler."

- "Kendi göbeğimizi biz kendimiz keseceğiz" "Kendisi muhtac-ı himmet bir dede, nerede kaldı ki gayrıya himmet ede" sözünü anımsatan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: "Biz güçlü olmazsak kendimize de kimseye de faydamız olmaz. Mesela Yunanistan ekonomik krize düştüğünde AB yüzlerce milyar avroyla onu destekleyebilir. Petrolü, doğalgazı olan ülkeler sıkıntıya düştüğünde paralarının hürmetine kendilerine çok büyük destekler verebilirler ama Türkiye'nin böyle bir sıkıntısı olduğu anda şunu bilesiniz ki o zaman bu yardımlar gelmez ve gelmiyor da ama öyle de olsa, böyle de olsa biz ne dedik? 'Kendi göbeğimizi biz kendimiz keseceğiz.' Şu anda bu adımları attık." - "Gölge etmesinler, başka ihsan istemeyiz" Erdoğan, Suriye ve Irak'ta önce rejim, ardından terör örgütleri, daha sonra da onlarla mücadele adına bölgeyi kana ve ateşe boğanların 1 milyon insanın ölümüne neden olduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı: "Esed bir milyon insanın ölümüne neden olmadı mı? Niçin hala birileri Esed'i korumanın gayreti içerisine giriyor. Bunların da geçmişi, bunlarla gölgeleniyor da onun için. Terör örgütlerine her türlü desteği sağlayanlara hatta ülkelerinde büro da açtıranlara benim söyleyecek hiçbir sözüm yok. Bir taraftan terörle mücadele diyeceksin, öbür taraftan Suriye'de terör örgütleriyle beraber olacaksın. Senin NATO'daki stratejik ortağınla beraber olmayacaksın. Ondan sonra da kalkıp terörle mücadelede bize ders vereceksin. Bunlardan bizim bir isteğimiz var. Gölge etmesinler başka ihsan istemeyiz. Bizim hem kendi güvenliğimizi sağlayacak hem de Suriyeli kardeşlerimizi PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin zulmünden kurtaracak gücümüz ve imkanımız var. Yeter ki birileri ayağımıza dolaşmasın."

Türk milletinin tarihinin hiçbir döneminde kimseden himmet beklemediğini, her ne yaptıysa kendi yüreği ve bileğinin gücüyle yaptığını vurgulayan Erdoğan, bugün de aynı yöntemin izlendiğini söyledi. 2023 hedeflerini hayata geçirerek her bakımdan yepyeni bir döneme girileceğinin altını çizen Erdoğan, "Bunun için çok çalışacağız. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Türkiye büyürken, gelişirken, ileriye giderken yüreğimizi sızlatan birtakım eksiklerimizi de hızla telafi etmemiz gerekiyor. Bugünün Türkiye'sinde hala okuma yazma bilmeyen insanlarımızın bulunmasını asla kabul edemeyiz." dedi. Erdoğan, seçim ittifakı ile ilgili yasayla muhtar olmak için ilkokul mezunu olma şartının getirildiğini dile getirerek salondaki muhtarlara, "Bu konuda bir itiraz var mı?" sorusunu yöneltti. - "2 milyon 462 bin kişi okuma yazma bilmiyor" Eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen "Ana kız okuldayız" kampanyasından güzel sonuçlar aldıklarını dile getiren Erdoğan, bu kampanya sayesinde 2008'de 4 milyon 863 bin olan okuma yazma bilmeyen sayısının 2 milyon 784 bine gerilediğine dikkati çekti.