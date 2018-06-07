Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Muhtarlar Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi 16 yılda nasıl 3,5 kat büyütmüşsek, önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyütmekte kararlıyız. Yeter ki milletimizin desteği bizimle olsun. Yeter ki muhtarlarımız yanımızda olsun." dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 47. Muhtarlar Toplantısında iftarda muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlardan ve tüm vatandaşlardan Türkiye'nin 16 yıl önceki haliyle bugünkü halini zihinlerinde karşılaştırmalarını isteyen Erdoğan, "Yaşı buna müsait olmayan gençlerimiz eski Türkiye'nin halini babalarından, annelerinden, diğer büyüklerinden sorarak bu mukayeseyi yapsın." ifadesini kullandı. Eğitimde yaptıkları hizmetleri anlatan Erdoğan, cumhuriyet tarihinin 79 yılında 343 bin derslik yapıldığını, kendilerinin ise 16 yılda 284 bin dersliği ülkeye kazandırdıklarını söyledi. İktidara geldiklerinde Türkiye'de 526 bin öğretmen olduğunu hatırlatan Erdoğan, bu sayıya 16 yılda 585 bin öğretmen ilave ettiklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu yıl atanacak 20 bin öğretmenle sayı 605 bine çıkacak. Şu anda okullarımızda 905 bin öğretmen görev yapıyor. Ama çıkıyor anamuhalefetin başındaki zat diyor ki 'Ne kadar atanma bekleyen öğretmen varsa hepsini atayacağım' diyor. Dürüst ol, yalan konuşma, doğru konuş. Sen bütçe nedir bilir misin? Eğer senin bütçen buna müsade ediyorsa bunları atarsın. Yoksa önüne geleni 'ben atayacağım' dersen, zaten bunu başarman hiç mümkün değil. Kaldı ki bütçenin müsade ettiği kadarıyla bile bu süreci çalıştırsan bu çok büyük bir başarıdır. Ben 75 öğrencili sınıflarda okuduğum zaman, o zaman tek partili dönemdi, yani CHP'nin iktidarda olduğu dönemlerdi. Sınıflarımızda bizim 75 öğrenci vardı. Anadolu'daki sınıflarda 100 öğrencinin üzerinde öğrencilerin olduğu öyle sınıflarda okudular. O sınıflarda doğalgaz yoktu, sobalar vardı. Şimdi zaten anamulefetin başındaki zat 'tekrar sobalara döneceğiz' diyor. Çünkü bunların başka derdi yok. Böylece 60-70 kişilik sınıfları ortadan kaldırdık, hem de hiçbir sınıfı öğretmensiz bırakmamış olduk."

- "Bay Kemal, bak bunları yaptık" Üniversite sayısını 76'dan 207'ye çıkardıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitesiz il kalmadığını dile getirdi. "Bay Kemal, bak bunları yaptık." diyen Erdoğan, yüksek öğrenim yurtlarının kapasitesini 182 binden 634 bine yükselttiklerini, üniversite öğrencilerine verilen 45 lira kredi ve burs miktarını ise 470 liraya çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, "Muhalefetin adaylarına sorun bakalım, iş başına geldiklerinde Türkiye'nin otomobili projesini durduracakları, burayı yıkacakları gibi ülkemizin bu kazanımlarını da kaldırıp atacaklar mı?" dedi. Göreve geldiklerinde 278 bin olan lisanslı sporcu sayısını bugün 8 milyon 368 bine ulaştırdıkları bilgisini veren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz geldiğimizde bu ülkede doğru dürüst internet kullanımı yoktu. Geniş bant internet abonesi sayısı sadece 3 bindi. Bugün bu sayı 69 milyona çıktı. TOKİ kanalıyla yapılan toplam konut sayısı 43 bindi. Biz buna 817 bin daha ilave ettik. Muhalefetin adayları interneti kesmeyi, yaptığımız konutları da yıkmayı düşünüyor olabilirler. Karşınıza çıktıklarında kendilerine bunları bir sorun.

En büyük devrimlerden birini sağlıkta gerçekleştirdik. Hastanelerimizde 164 bin yatak vardı ve bunların çoğu koğuş sistemi sebebiyle adeta insanların üst üste istif edildiği yerlerden oluşuyordu. Sağlam girsen, hasta çıkıyordun. Merhum Savaş Ay'ın programında gösteriyorlar ya rezillik. Biz sadece bunları dönüştürmekle kalmadık, aynı zamanda çoğu nitelikli sınıfta 130 bin modern yatak ilave ettik buna." Kendilerinden önce sağlık çalışanlarının sayısının 378 bin olduğunu aktaran Erdoğan, 530 bin yeni sağlık çalışanıyla bu sayıyı 917 bine çıkardıklarını ifade etti. "Hastanelerde MR mı vardı?" diye soran Erdoğan, MR'ından tomografisine ve ambulansına kadar her türlü araç gereci 5-10 kat artırdıklarını dile getirdi. - Şehir hastaneleri Şimdi de şehir hastanelerini birer birer açtıklarını vurgulayan Erdoğan, şu ana kadar Yozgat, Isparta, Mersin, Adana ve Kayseri'deki hastaneleri hizmete açtıklarını söyledi. Yakında Manisa, Elazığ ve Eskişehir'deki hastaneleri de hizmete açacaklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki yıl sırada Ankara Etlik, Konya Karatay, Bursa, Kütahya, Tekirdağ, Gaziantep var. Bu şekilde inşallah 30 büyükşehirin tamamına da şehir hastanelerini açacağız." diye konuştu.

Diğer adayların şehir hastanelerine de karşı olduklarına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: "Neymiş, çok büyük yatırımlarmış. Kendileri hep küçük düşündükleri ve öyle davrandıkları için herhalde yatırımların da öyle olmasını istiyorlar. Ulaşımdaki devrimi buraya gelirken bizzat gördünüz. Bölünmüş yol uzunluğu 79 senede 6 bin 100 kilometreydi. Biz ise 16 senede buna 19 bin 900 kilometre ilaveyle 26 bin kilometreye bölünmüş yolları çıkardık. Otoyollarımıza 943 kilometre ilave yaptık. Ülkemizde daha önce hiç olmayan hızlı tren hatlarında şimdilik bin 213 kilometredeyiz. Devam eden projelerle bu rakamı 10 bin kilometreye kadar çıkartacağız. Hava yolunu, halkın yolu haline getirdik. Bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde uçakla yolculuğu hayal bile edemiyorduk. Şimdi 26 havalimanına 29 tane ilave ettik. Yolcu sayısını 34 milyondan 160 milyona çıkartarak, hava yolunu günlük hayatımızın içine sokmayı başardık. Ülkemizin sularını, musluklarımıza ve tarlalarımıza akıtmak için 276 barajımıza, 525 tane daha ilave ettik. Ey anamuhalefin başı, İstanbul'a belediye başkanı olduğumda İstanbul'u CHP'den aldım. İstanbul'un suyu yoktu, İstanbul'da çöp dağları vardı, hava kirliliği almış başını gidiyordu. Yine CHP'nin bir belediyesi Ümraniye'de çöplük patladı, 39 vatandaşımız orada öldü. Bundan haberin var mı senin? Biz geldik, o çöp dağlarını yok ettik. 180 kilometreden Istranca Dağları'ndan su getirdik. O gün bugündür artık İstanbul'un su sıkıntısı hamd olsun yok."

Elektrik üretimi yapan 105 barajın üzerine 528 baraj daha yaptıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 79 yılda ağaçlandırılan 4 milyon hektar alana, 5 milyon hektar daha ilave ettiklerinin altını çizdi. Tarımda verdikleri desteklerin geçmişle mukayese bile edilemeyeceğine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi: "Arazi toplulaştırma çalışması bizden önce 450 bin hektar alanda uygulanmıştı, biz 6 milyon hektar alanda daha bu projeyi gerçekleştirdik. Yıkım ekibinden birileriyle karşılaşırsanız bunları sormayı ihmal etmeyin. Belki barajları yıkmayı, ağaçları sökmeyi, destekleri geri almayı düşünüyorlardır. Sosyal yardımlara baktığımızda 2002'de 2 katrilyon kaynak kullanılmıştı, biz geçen yıl 38 katrilyon lira kaynağı bu amaçla milletimizin emrine sunduk. Çalışanlarımızın yanı sıra emeklilerimizin ücretlerini de insanca yaşayabilecekleri seviyeye çıkardık. Şimdi bayramlarda vereceğimiz ikramiyelerle emeklilerimize çifte bayram yaşatacağız." Muhtarlara yönelik de önemli hizmetleri olduğunu belirten Erdoğan, her konuda muhtarların taleplerini karşıladıklarını söyledi.

- "Bu yolda sonuna kadar yürümeye devam edeceğiz" "Diğer cumhurbaşkanı adaylarının muhtarların adını dahi ağızlarına almadıklarını biliyorsunuz değil mi?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Biz sizinle bu yolda sonuna kadar yürümeye devam edeceğiz." dedi. Yaptıkları yatırımlara değinen Erdoğan, şöyle devam etti: "Daha Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya Tüneli'ni, Osmangazi Köprüsü'nü, Nissibi Köprüsü'nü, Ilgaz'dan Ovit'e kadar her biri birer efsane olan tünelleri saymadım. Daha 29 Ekim'de hizmete açacağımız İstanbul'daki yeni havalimanımızı saymadım. Daha seçim beyannamemizde taahhüt ettiğimiz millet bahçeleri başta olmak üzere 146 projemizi saymadım. Sizlerden eski Türkiye manzaralarıyla işte bu hizmetleri karşılaştırmanızı ve ortaya çıkan tabloyu herkese anlatmanızı rica ediyorum. Çünkü biz yükselen bir Türkiye istiyorsak, benim sizin desteğinize ihtiyacım var." Muhtarlarla bunun başarılacağına inandığını ifade eden Erdoğan, özellikle gençlerin bu gerçekleri çok iyi bilmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.