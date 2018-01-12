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Cumhurbaşkanlığı seçimi için flaş hamle

POLİTİKA HABERLERİ | 12.01.2018 15:15 | Son Güncelleme 4 saat önce

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde bir aday çıkaracağız ve Allah'ın izniyle de inanıyoruz ki samimi olarak bu aday, kazanacak" dedi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, Gaziantep'te partisi tarafından düzenlenen Medya Buluşması'nda, gazetecilerle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Karamollaoğlu, hükümetin iç ve dış politikalarını eleştirdi. Hükümetin rant görmediği alana yatırım yapmadığını iddia eden Karamollaoğlu, "Bu iktidar, bugüne kadar geçmişimizi sattı. Birikmiş bütün değerlerimiz satıldı, devlete ait fabrikalarımız. Buradan tam 75 milyar dolarlık gelir elde etti. Bazı açıklar bununla kapatıldı. Şimdi geleceğimizi satıyor. Köprü yapıyor, 'Bunun parasını ödemedik ama gelecekte ödeyeceğiz' diyor. Hastane yapıyor, 'Bunun parasını biz şimdi ödemedik ama gelecekte ödeyeceğiz' diyor. Şimdi İstanbul Kanalı yapılmaya başlanacak. İstanbul Kanalı da gelecekte ülkenin sırtına bir kambur olacak. Öyle gözüküyor. Rant, bu arkadaşların bir numaralı hedefi. Rant görmedikleri hiçbir yerde yatırım yok. Bunun için sanayiye yatırım yapma diye bir dertleri hiç bir zaman olmadı; çünkü sanayi, rant yeri değildir" diye konuştu.

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'Hükümet, uzaklaştırıyor'

Milletvekillerinin, belediye başkanlarının, seçilmiş insanların hiçbir kıymeti kalmadığını dile getiren Karamollaoğlu, "Kendileri diyor, 'Seçilen insanı, makamdan onu seçenler uzaklaştırır'. Şu anda hükümet, uzaklaştırıyor. Bundan dolayı üzüntülüyüz ve sıkıntılıyız. Atmış oldukları bazı adımlar, geçmişte yaşanan birtakım sıkıntıların halledilmesine vesile olmuş olabilir. Biz, bundan dolayı da müteşekkiriz; ancak bir müspet iş yapmak elli tane hatanın üstünü örtmez" dedi.

'İnanıyoruz ki bu aday, kazanacak'

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstereceklerini belirterek, bu adayın kazanacağını savunan SP Lideri Karamollaoğlu, "Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde bir aday çıkaracağız ve Allah'ın izniyle de inanıyoruz ki samimi olarak bu aday, kazanacak. Diğer partiler de aday gösterebilir ki gösterecekler de büyük ihtimalle. Ama şu andaki manzara, artık bu işin böyle gitmeyeceğine inananların adedinin arttığını gösteriyor" diye konuştu.

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Saadet Partisi temel karamollaoğlu

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
%2 bile oyu olmayan parti bile aday çıkartıyor. ahhh bahçeli sen partimizi bitirdin, gerçek milliyetçiler de seni bitirecek....
@etavbatir ASLAAAA. BENCE ÇOK DOĞRU YOLDA....SEN ZARF ATIYON..ALAKAN YOK..
@etavbatir BAHÇELİNİN SİYASİ HAYATI BİRİNİN YANINA YAMANMAKLA GEÇMİŞTİR. ADAM ZATEN BAŞBANLIK YAPACAK OLMAYINCA NAPSIN, BİRİNİN KAYIĞINA BİNİYOR. ZAMANINDA ECO NUN KAYIGINA BİNDİ ŞİMDİDE BOB BAŞKANININ KAYIGINA BİNİYOR
@etavbatir sende az bişey akıl olsa akılıca düsünürsün onlar hep birlesevcek ama sizde natoakıl devlet bey devlet adamıdır
@sametturgut adam gibi yorum yap hırt
sadece benim değil türkiye nin adayı yeniden ABDULLAH GÜL.
YA BU TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİM YA HİÇ TANIYANINIZ VARMI ÜFLESEN YIKILCAK BIRAK ŞU PARTİYİ FATİH ERBAKANI İSTİYORUZ.
en azından siz gibi davasını satmadı.
kardeşliğimizi bitirdi geleceğimizi sattı. ülke insanları 2 bölündü. yazık bu vatan ve millete dam çökerse hepimiz altında kalırız.
@02remzi TEMEL NEDEN OYLARI BÖLÜYORSUN, BOB BAŞKANI VARKEN ONUN YANINDA OMAK VARKEN NEDEN AYRI BAŞ ÇEKİYORSUN
BU GÜNE KADAR HEP BOB BAŞKANINA OY VERİYORDUM, BU SEÇİM SANA OY VERECEM TEMEL
YAV HE HE
ALLAH AKIL FİKİR..İDRAK.VERSİN...BAŞKA NE DİYECEN..MÜSLÜMANIN DA FERASETİ OLACAK...
ALLAHIN İZNİYLE BAŞARACAĞIZ EFSANE HİZMETLERE DEVAM EDECEĞİZ BAŞKANIM BU MİLLET KENDİSİ İÇİN YANANIDA ÇALIŞANIDA GÖRÜR KADİR KIYMET BİLİR
nasretin hoca misali göle maya at ya tutarsa dimi
Demokrat Parti de çıkartıyormuş aday beyler...
konuşmaları akepenin hep aleyhinde devam ediyor.ama 2.turda kesinlikle rte yi destekleyecektir.karşı adaya bir mana bulup döneceği kesin.bu sağ partiler hep böyle.
ne kadar güzel özetlemiş, ülkenin değerleri satıldı demiş, bir gram vatan sevdası olan herkes bu kelimeden üstüne düşeni alır.
fetocu :))) sakalından utan % 2 oyun yok aday belirleyeceksin. Ayıp ya bırak yetimlerin hakkı var o partinin temelinde.
Söylediklerinde haklılık payı yüksek.
Daha önce gösterilen çatı aday ekmellettin bey tekrardan rafa silinip konmasın. Pek bişey değişmez çünkü azınlık çoğunluğa tabiidir.
bunlar erbakanın mirasını yiyen haram zadeler erbakanın kemikleri sızlıyo oğlu bile bunlardan ayrıldı yazık
sadece adayınız akşener olursa kazanma ihtimaliniz var
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