Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin, "Biliyorsunuz ki cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniksiniz, ikinciliğe yarışıyorsunuz. Ama Cumhurbaşkanı'nı orada yalnızlaştırmak, icraatlarına ket vurmak için 'Meclis'i nasıl olur da ele geçiririz de Cumhurbaşkanı'nı orada yalnızlaştırırız.' düşüncesiyle hareket ediyorsunuz. Yapamazsınız, başaramazsınız. Bu millet Meclis'te de Cumhurbaşkanlığında da AK Parti'yi iktidara taşıyacak." dedi. Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Bursa'nın Büyükorhan ilçesindeki Orhan-ı Kebir Camisi'nde teravih namazını kıldı. Namazın ardından cami bahçesinde vatandaşlarla sohbet eden Çavuşoğlu, buradan Yıldırım Parkı'na geçti. Parkta AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, daha sonra ilçeye 3 kilometre uzaklıktaki Yenice Mahallesi'nde vatandaşlarla sahur yaptı. Mahalle meydanında toplanan vatandaşlara hitap eden Çavuşoğlu, AK Parti hükümetlerinin Türkiye'yi 4 kat büyüttüğünü söyledi. Türkiye'de her alanda değişim ve dönüşüm yaşandığını vurgulayan Çavuşoğlu, "İşler değişti ama bir şey değişmedi. Belli bir güruhun zihniyeti değişmedi. Belli bir güruh millete rağmen vesayet odaklarının arkasına gizlenerek iktidar olmak için ve milletin seçtiklerine bu ülkeyi yönettirmemek için her türlü kumpası, düzeni kurmak cüretini göstermeye devam ediyor. Daha 15-20 gün önce bir gecede 15 milletvekilini kiralayanlar bunlar değil mi?" ifadelerini kullandı.

- "Gençlerimiz bizim gibi kayıp yıllar yaşamayacak" Çavuşoğlu, Güney Kore'nin 1950'li yıllarda savaştan çıktıktan sonra Türkiye'nin yeni sistemine benzer yönetim sistemine geçerek kişi başına 39 bin dolar milli gelire ulaştığını anlattı. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aklın yolu bir. Biz eğer büyüyeceksek, kalkınacaksak bu sistemi değiştirdik ve bunun tatbiki için de gerekli desteği vereceğiz. Bugün rakip partilerimiz sağdan soldan bakın hepsi bir araya geldi bize 'Geriye döneceğiz, eski sisteme döneceğiz.' diyorlar. Bunlar gerici. Artık eski Türkiye muhal. Yeni Türkiye var. Kalkınacağız, güçleneceğiz, müreffeh bir ülke olacağız. Türkiye'yi istediğimiz noktaya taşıyacağız. Gençlerimiz bizim gibi kayıp yıllar yaşamayacak. Gençlerimiz bilgiyle, teknolojiyle donanacak." Çavuşoğlu, Türkiye'nin güçlü ve 2 bin yıllık geleneğe sahip bir ülke olduğunu belirterek, "Köklerimiz derinlerde. Biz daha çok büyümek zorundayız. Türkiye'yi AK Parti hükümetleri döneminde belli bir yere getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

- "Millet AK Parti'yi iktidara taşıyacak" Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasıyla ilgili tartışmalara değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Senin amacın ne? Yargının üzerinde baskı kurarak neyi amaçlıyorsun? Kime gülücükler gönderiyorsun? Hangi ittifakın peşindesin? Çık açık açık söyle. Ama bu millet artık uyandı. Senin kimlerle ittifak peşinde olduğunu görüyor. Ortak aday çıkaramadınız. Cumhurbaşkanı konusunda başaramadınız. 'Nasıl Cumhurbaşkanı'nı indireceğiz.' derken bunda başarı sağlayamadınız. Biliyorsunuz ki cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniksiniz, ikinciliğe yarışıyorsunuz. Ama Cumhurbaşkanı'nı orada yalnızlaştırmak, icraatlarına ket vurmak için 'Meclis'i nasıl olur da ele geçiririz de Cumhurbaşkanı'nı orada yalnızlaştırırız.' düşüncesiyle hareket ediyorsunuz. Yapamazsınız, başaramazsınız. Bu millet Meclis'te de Cumhurbaşkanlığında da AK Parti'yi iktidara taşıyacak." Ziyaretlerde Çavuşoğlu'na, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile partililer eşlik etti.

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniksiniz, ikinciliğe yarışıyorsunuz"

- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Biliyorsunuz ki cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniksiniz, ikinciliğe yarışıyorsunuz. Ama Cumhurbaşkanı'nı orada yalnızlaştırmak, icraatlarına ket vurmak için 'Meclis'i nasıl olur da ele geçiririz de Cumhurbaşkanı'nı

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