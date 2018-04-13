Cumhurbaşkanlığı sisteminin yapılanması tartışılacak

Anayasa Referandumunun birinci yılında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün katılımı ile İstanbul Üniversitesi’nde ’Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Yapılanması Sempozyumu’ düzenlenecek.
Anayasa Referandumunun birinci yılında 16 Nisan’da İstanbul Üniversitesi’nde ’Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Yapılanması Sempozyumu’ düzenlenecek. Sempozyum İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın açılış konuşması ile başlayacak. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, düzenlenen sempozyumda ‘Vesayetçi Sistemden Demokratikleşmeye Türkiye’de Siyasi Sistemin Dönüşümü’ başlıklı bir konferans verecek.
Üniversiteden sempozyum ile ilgili yapılan açıklamada; İÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abuzer Kendigelen moderatörlüğünde gerçekleştirilecek ilk oturumda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum tarafından ‘Anayasa Değişiklikleri Kapsamında Yeni Sistem’, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saadet Yüksel tarafından ‘Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Denge-Denetim’, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Alkan tarafından ise ‘Yeni Sistemde Yasama Yetkisinin Anayasal Çerçevesi’ başlıkları ele alınacak.
Sempozyumun ikinci oturumu İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Oturumda Bursa Milletvekili Efkan Ala tarafından ‘Yeni Sistemde Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması’, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Akgün tarafından ‘Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Dış Politika Yönetimi’, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Ünay tarafından ise ‘Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Ekonomi Yönetimi’ konuları değerlendirilecek.
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