Cumhurbaşkanlığı sisteminin yapılanması tartışılacak

Anayasa Referandumunun birinci yılında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün katılımı ile İstanbul Üniversitesi’nde ’Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Yapılanması Sempozyumu’ düzenlenecek.

Anayasa Referandumunun birinci yılında 16 Nisan’da İstanbul Üniversitesi’nde ’Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Yapılanması Sempozyumu’ düzenlenecek. Sempozyum İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın açılış konuşması ile başlayacak. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, düzenlenen sempozyumda ‘Vesayetçi Sistemden Demokratikleşmeye Türkiye’de Siyasi Sistemin Dönüşümü’ başlıklı bir konferans verecek.

Üniversiteden sempozyum ile ilgili yapılan açıklamada; İÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abuzer Kendigelen moderatörlüğünde gerçekleştirilecek ilk oturumda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum tarafından ‘Anayasa Değişiklikleri Kapsamında Yeni Sistem’, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saadet Yüksel tarafından ‘Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Denge-Denetim’, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Alkan tarafından ise ‘Yeni Sistemde Yasama Yetkisinin Anayasal Çerçevesi’ başlıkları ele alınacak.