IHAAW123531-SIY/21-02-2018

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bizim Şam rejimi ile resmi temasımız söz konusu değil. Çatışmasızlık bölgelerini oluşturmak için kurduğumuz bir mekanizma var" dedi.

21.02.2018 12:35:31 TSI

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