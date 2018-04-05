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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Dün itibariyle 8 gözlem noktasını kurmuş bulunuyoruz, geriye 4 tane kaldı" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 12:29 | Son Güncelleme

IHAAW122258-SIY/05-04-2018 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Dün itibariyle 8 gözlem noktasını kurmuş bulunuyoruz, geriye 4 tane kaldı" dedi. 05.04.2018 12:22:58 TSI NNNN

IHAAW122258-SIY/05-04-2018

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Dün itibariyle 8 gözlem noktasını kurmuş bulunuyoruz, geriye 4 tane kaldı" dedi.

05.04.2018 12:22:58 TSI
NNNN

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