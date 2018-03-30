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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Gazze’de bugün barışçıl gösterilere katılan Filistinlilere yönelik İsrail’in saldırısını kınıyoruz. Filistin halkına sistematik şiddet sona ermeli. Uluslararası hukukun ihlal edilmesi kabul edilemez.”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 22:01 | Son Güncelleme

IHAAW215319-SIY/30-03-2018 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Gazze’de bugün barışçıl gösterilere katılan Filistinlilere yönelik İsrail’in saldırısını kınıyoruz. 30.03.2018 21:53:19 TSI NNNN

IHAAW215319-SIY/30-03-2018

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Gazze’de bugün barışçıl gösterilere katılan Filistinlilere yönelik İsrail’in saldırısını kınıyoruz. Filistin halkına sistematik şiddet sona ermeli. Uluslararası hukukun ihlal edilmesi kabul edilemez.”

30.03.2018 21:53:19 TSI
NNNN

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