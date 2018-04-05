IHAAW124953-SIY/05-04-2018
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Irak makamları ile anlayış birliği içindeyiz. PKK’ya karşı askeri operasyonlar memnuniyet verici" dedi.
05.04.2018 12:49:53 TSI
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