IHAAW123014-SIY/05-04-2018
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Mustafa Kemal Atatürk’ün de sanatçılarla yakın temas içinde olduğunu biliyoruz" dedi.
05.04.2018 12:30:14 TSI
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