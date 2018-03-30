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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye’nin SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında ’diyalog, temas, arabuluculuk’ gibi ciddiyetten uzak yaklaşı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 09:40 | Son Güncelleme

IHAAW093354-SIY/30-03-2018 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye’nin SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. 30.03.2018 09:33:54 TSI NNNN

IHAAW093354-SIY/30-03-2018

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye’nin SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında ’diyalog, temas, arabuluculuk’ gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz" dedi.

30.03.2018 09:33:54 TSI
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