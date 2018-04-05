HABER

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Zeytin Dalı Harekatı’nın ne zaman tamamlanacağına karar verecek olan Türkiye Cumhuriyeti devletidir" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 12:41 | Son Güncelleme

IHAAW123450-SIY/05-04-2018 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Zeytin Dalı Harekatı’nın ne zaman tamamlanacağına karar verecek olan Türkiye Cumhuriyeti devletidir" dedi. 05.04.2018 12:34:50 TSI NNNN

IHAAW123450-SIY/05-04-2018

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Zeytin Dalı Harekatı’nın ne zaman tamamlanacağına karar verecek olan Türkiye Cumhuriyeti devletidir" dedi.

05.04.2018 12:34:50 TSI
NNNN

ABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararıABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararı
Fransızlar da teröristlerin yanında Fransızlar da teröristlerin yanında
AK Parti'den müthiş iddia!AK Parti'den müthiş iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan sanatçılara bir tepki daha: Az bile söyledim

Kılıçdaroğlu'ndan sanatçılara bir tepki daha: Az bile söyledim

Abdüllatif Şener açıkladı: Abdullah Gül'ün adaylığı Recep Tayyip Erdoğan'a yarar

Abdüllatif Şener açıkladı: Abdullah Gül'ün adaylığı Recep Tayyip Erdoğan'a yarar

TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi

TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi

Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!

Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!

AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?

AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.