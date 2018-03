Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (2)

"Aynı şekilde Irak'ta da Kandil'de sıkışmış durumdalar. Erbil, Süleymaniye civarında zaman zaman hareketlilikleri oluyor, biz derhal müdahale ediyoruz, orada da çok rahat değiller. İran zaten PJAK'ın çok fazla nefes almasına izin vermiyor. Onlarda orada sindirilmiş durumdalar. Şu anda PKK'nın bölgede nefes alabildiği tek yer Suriye. Amerikan yönetiminin 'DEAŞ'la mücadele' adı altında PYD ve YPG'ye verdiği her destek PKK'ya nefes aldırıyor. Üç ülkede sıkışmış bir PKK, Suriye'de nefes alabiliyorsa bunun iyi bir analizinin yapılması lazım. PYD ve YPG'ye verilen her destek, her silah, her mermi PKK'nın başka alanlarda güçlendirilmesi demektir."

Kalın, aynı durumun Avrupa için de geçerli olduğunu, Avrupa ülkelerinin PKK'ya karşı etkili bir mücadele vermemesinin, sadece ikili ilişkilere zarar vermediğini, aynı zamanda bir terör örgütünü Avrupa'nın göbeğinde başat bir aktör haline getirdiğini bildirdi.

İbrahim Kalın, "Biz tersini yapsak, Türkiye'de Neonazileri bu şekilde beslesek, 'Gelin istediğiniz şekilde örgütlenin, şuraya saldırın...' deseydik Avrupalıların tepkisi ne olurdu bize? Aynı şekilde, IRA'nın, ETA'nın bu şekilde Türkiye'de konuşlanmasına destek verseydik ne olurdu?" diye sordu.