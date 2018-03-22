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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2018 17:48 | Son Güncelleme

"Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konuların ele alındığını bildirdi.

Kalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı." ifadesini kullandı.

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