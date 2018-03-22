Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin "Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi teyit edildi." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Erdoğan ile Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini bildiren Kalın, şunları kaydetti:

"NATO müttefiki ve stratejik ortak olan iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi teyit edilerek bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İki lider, müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın iş birliği yapmak için atılan adımların sürdürülmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kalmışlardır."