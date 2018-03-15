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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Afrin'i yeni bir Kandil yapmak istiyorlardı. Zeytin Dalı Harekatı ile bu, bertaraf edildi."

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 11:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Afrin'i yeni bir Kandil yapmak istiyorlardı. Zeytin Dalı Harekatı ile bu, bertaraf edildi."

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