Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Afrin gibi yoğun nüfusun olduğu dağlık bir bölge teröristlerden temizlendi ve şu an itibarıyla yüzde 70’in üzerinde coğrafi konum itibariyle güvenliği sağlanmış durumda" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, katıldığı bir televizyon programında Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Zeytin Dalı Harekatı’nın 55’inci gününe gelindiğini anımsatan Kalın, "60’ıncı güne gelmeden Afrin gibi yoğun nüfusun olduğu dağlık bir bölge teröristlerden temizlendi ve şu an itibarıyla yüzde 70’in üzerinde coğrafi konum itibariyle güvenliği sağlanmış durumda" bilgisini paylaştı.

"Teröristler için çember daraldı"

Harekatın başarılı bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Kalın, teröristler için çemberin iyice daraldığını söyledi. Kalın, çok kısa bir zaman içinde Afrin merkezinin de teröristlerden tamamen temizlenmesinin öngörüldüğünü kaydederek, "Bizim askerimiz Özgür Suriye Ordusu ile birlikte sokak sokak, ev ev, köşe köşe bir mücadele veriyor. Özellikle şu anda Afrin Harekatının şu aşamasında çok hassas bir süreç yürütülüyor sivillere herhangi bir zarar gelmemesi ve o bölgenin tamamen teröristlerden temizlenip sivillerin güvenliğinin sağlanması için. Çünkü bir tarafta çatışma devam ederken sivilleri koruyorsunuz, diğer taraftan da güvence altına aldığınız yerlere tekrar sızma olmaması için oralarda bir güvenlik koridoru oluşturmanız gerekiyor" diye konuştu.

Kalın, teröristlerin Afrin’i yeni bir Kandil yapmak istediğine dikkat çekerek, Zeytin Dalı Harekatı ile bu planın bertaraf edildiğini ifade etti. Türkiye’nin sınırının hemen yanı başında yeni bir Kandil yapılmasına asla izin vermeyeceğini belirten Kalın, "Bu harekatla bu oyunu da bozmuş olduk. Çıkan belgelere baktığınız zaman orayı büyük bir terörist eğitim kampına dönüştürmek istemişler. Bu tür yerlere dışarıdan PYD’ye, YPG’ye destek, DEAŞ’a karşı mücadele adı altında özellikle Avrupa’dan birçok yabancı savaşçının geldiğini biliyoruz. Bazıları kendilerini ifşa ediyorlar" şeklinde konuştu.