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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Erdoğan-Trump görüşmesi) İki lider, müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın iş birliği yapmak için atılan adımların sürdürülmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mu

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2018 21:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Erdoğan-Trump görüşmesi) İki lider, müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın iş birliği yapmak için atılan adımların sürdürülmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kaldı."

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