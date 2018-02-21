HABER

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Şam rejimi ile doğrudan resmi bir temasın söz konusu olmadığını belirterek, "Fakat olağanüstü şartlar gerektirdiğinde, belli sorunları çözmek için ilgili birimlerimiz, yani kastettiğim istihbarat birimimiz, doğrudan ya da d

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2018 12:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Şam rejimi ile doğrudan resmi bir temasın söz konusu olmadığını belirterek, "Fakat olağanüstü şartlar gerektirdiğinde, belli sorunları çözmek için ilgili birimlerimiz, yani kastettiğim istihbarat birimimiz, doğrudan ya da dolaylı belli temaslar kurabilir. Bu, zaten istihbarat birimimizin temel görev tanımları arasındadır." dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başiskele Başbakana hazır

Başiskele Başbakana hazır

İbrahim Kalın'dan son dakika açıklamalar

İbrahim Kalın'dan son dakika açıklamalar

AK Parti-MHP ittifakında son dakika gelişmesi!

AK Parti-MHP ittifakında son dakika gelişmesi!

Genel Başkan Yardımcısı Kan, FETÖ davasını takip etti

Genel Başkan Yardımcısı Kan, FETÖ davasını takip etti

AK Parti Niğde İl Teşkilatından Mehmetçiğe destek

AK Parti Niğde İl Teşkilatından Mehmetçiğe destek

Bakan Elvan: Afrin'de barış ve huzur mücadelesi veriliyor

Bakan Elvan: Afrin'de barış ve huzur mücadelesi veriliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.