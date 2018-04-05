Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Ana muhalefet liderinin bu ziyaretten neden bu kadar rahatsız olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Bu tür sakil ifadeler kullanarak ana muhalefet lideri kendini maalesef küçük düşürmektedir” dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gazetecilerin sorularına cevap verdi. Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nda elde ettiği başarıyı hazmedemeyen bazı çevrelerin olduğunu belirten Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sanatçı ve sporcularla bir sınır karakoluna ziyaret yaptığını hatırlattı. Kalın, “Bu ziyaretin amacı Zeytin Dalı Harekatı’nda kahramanca mücadele eden askerimize destek olmaktı. Güzel bir ziyaret oldu. Bu tür kritik dönemlerde sanatçılarımızın, sporcularımızın, kanaat önderlerinin askerin, polisin, devletin yanında durmasından daha doğal bir şey olamaz. Biz geçmişte de bunun örneklerini gördük. Kimse oraya şov amacıyla gitmedi. Gayet olgun bir şekilde askerlerimizle birlik beraberlik içinde bir akşam geçirdiler. Onlara teşekkür ettiler, şehitlerimizi orada rahmetle yad ettik. Bu ziyaret çerçevesinde bu harekatın ne kadar önemli olduğunu dünyaya bir kez daha göstermiş olduk. Çeşitli ülkelerin Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yerli yersiz açıklamalar yaptığını, Afrin merkezine girilmemesi gerektiği, bunun bir işgal harekatına dönüşme ihtimali olduğu gibi gerçeklerle ilgisi olmayan açıklamaların olduğunu gördük. Fakat evvelsi gün ana muhalefet lideri de bu konuya seviyesiz bir şekilde müdahil oldu, sanatçılarımıza yönelik ağır ifadeler kullandı” diye konuştu.

“Ana muhalefet liderinin siyaset tarzının sefaletini ortaya koymaktadır”

Türkiye’de son 100 yılda bütün kritik dönemlerde sanatçılar, sporcular ve kanaat önderlerinin askerin, polisin, devletin yanında olduğunu belirterek, tarihten örnekler veren Kalın, “Tarihi arka planı da dikkate aldığımız zaman ana muhalefet liderinin bu ziyaretten neden bu kadar rahatsız olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Bu tür sakil ifadeler kullanarak ana muhalefet lideri kendini maalesef küçük düşürmektedir. Burada sanatçılarımız doğru bir iş yapmıştır. Askerlerimize moral vermiştir. Bunu alıp bir siyasi polemik malzemesi yapmak, yapılan işi başka bir şekilde yansıtmak ancak ve ancak ana muhalefet liderinin siyaset tarzının sefaletini ortaya koymaktadır. Bu üzücü tablo Türkiye’nin birlik ve beraberlik içinde olması gereken dönemde ne ana muhalefet liderine ne Türk siyasetine yakışmamıştır. Sanatçılarımız da yaptıkları açıklama ile pozisyonlarını net bir şekilde ortaya koydular” şeklinde konuştu.

“Siz gitmek istediniz de oradaki komutan ya da vali, ‘hayır gelmeyin’ mi dedi”

Kılıçdaroğlu’nun da sınır karakoluna gidip ziyaret edebileceğini kaydeden Kalın, “Sayın Kılıçdaroğlu’na şunu sormak lazım, sizi tutan ne, buyurun siz de gidin, sınır karakolunu siz de ziyaret edin, yanınıza kimi almak istiyorsanız buyurun alın. Siz gitmek istediniz de oradaki komutan ya da vali, ‘hayır gelmeyin’ mi dedi. Kendileri de gitsinler, hatta kamuflaj giysinler. Gitsinler askerimizle birlik beraberlik içinde olduklarını net bir şekilde ortaya koysunlar. Zeytin Dalı Harekatı’nın başarısını hazmedemeyenler kulübünde bulunmaktan artık vazgeçsinler” ifadelerini kullandı.