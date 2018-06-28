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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yeni kabine için tarih verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 14:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Erdoğan yeni kabineyi 8 Temmuz'dan sonra açıklayabilir' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yeni kabine için tarih verdi

Milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) ilan edilmesinin ardından önce Meclis toplanacak ve milletvekilleri yemin edecek. Ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis’te yemin ederek görevine başlayacak. 5 Temmuz’da kesin sonuçların açıklamasının ardından, 8 Temmuz’da vekiller, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin edecek.

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Erdoğan yeni kabineyi 8 Temmuz'dan sonra açıklayabilir' dedi.

S-400 füze anlaşması konusunda buradan dönüş olmadığını belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, “İran'la ilişkilerimizi riske edecek angajmana girmeyiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Kalın Yeni Kabine

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sizin kadar boş ve gereksiz konuşan adam ben görmedim Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Hilkarin Paltan.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Hilkarin Paltan diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Hilkarin Paltan yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız
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