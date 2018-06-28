Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yeni kabine için tarih verdi

Milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) ilan edilmesinin ardından önce Meclis toplanacak ve milletvekilleri yemin edecek. Ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis’te yemin ederek görevine başlayacak. 5 Temmuz’da kesin sonuçların açıklamasının ardından, 8 Temmuz’da vekiller, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin edecek.
YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Erdoğan yeni kabineyi 8 Temmuz'dan sonra açıklayabilir' dedi.
S-400 füze anlaşması konusunda buradan dönüş olmadığını belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, “İran'la ilişkilerimizi riske edecek angajmana girmeyiz” dedi.
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