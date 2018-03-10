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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan, Batılı ülkelere İslamofobi uyarısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2018 12:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa’daki İslamofobi ile ilgili batılı ülkelere uyarıda bulunarak, "Buna karşı bir tavır alınmazsa bunun ilerde Holokost benzeri başka felaketlere yol açılabileceği tespitini bizim açık ve net bir şekilde yapmamız gerekir" dedi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul’da "İslamofobi ile Mücadele: Kapsamlı ve Etkin Çözümlere Doğru" isimli çalıştaya katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan, Batılı ülkelere İslamofobi uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa’daki İslamofobi ile ilgili batılı ülkelere uyarıda bulunarak, "Buna karşı bir tavır alınmazsa bunun ilerde Holokost benzeri başka felaketlere yol açılabileceği tespitini bizim açık ve net bir şekilde yapmamız gerekir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul’da "İslamofobi ile Mücadele: Kapsamlı ve Etkin Çözümlere Doğru" isimli çalıştaya katıldı. Çalıştayda Kalın’ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara da konuşma yaptı. Çalıştayda Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde İslam karşıtlığının getirdiği sorunlar ve çözümlerinin neler olabileceğine değinildi.
Programda konuşan Kalın, batı ülkelerindeki İslam karşıtlığının önüne geçilmezse ciddi sonuçların ortaya çıkabileceğini ifade ederek, "Bugün de Müslümanların Avrupa’da ve Batı’da eşit vatandaşlar olarak topluma entegre edilmesi, Avrupa’nın Demokratik çoğulcu insan hakları konusundaki iddiasının en önemli testidir. Gidişata baktığımız zaman nasıl ki o dönemde Yahudi meselesi bir mesele olarak görülmediyse ihmal edildiyse, bugün de Müslümanlara karşı yükselen bu aşırı sağcı ırkçı İslamofobik eğilimlerin, akımların, siyasi hareketlerin, söylemlerin önemsizleştirildiğini, işlevsizleştirilmeye çalışıldığını, normalleştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bizim öncelikle buna itiraz etmemiz gerekiyor. Bunun ciddi bir mesele olduğunu tedbir alınmazsa, Avrupa’nın siyaseti ile STK’ları basını ile akademisi ve toplumsal kanaat önderleri ile dini liderleri ile buna karşı bir tavır alınmazsa bunun ilerde Holokost benzeri başka felaketlere yol açılabileceği tespitini bizim açık ve net bir şekilde yapmamız gerekir" diye konuştu.
İslam karşıtlığı söz konusu olduğunda Batı’da sağ ve sol görüşlerin birleştiğini söyleyen Kalın, "İlginçtir normalde kendi içlerinde hiçbir konuda anlaşamayan sağ ve sol partiler, çevreler İslam karşıtlığı söz konusu olduğunda Müslüman toplumlara karşı birleşebiliyorlar. Amerika’da sağ ve sol siyaseti örneğin kürtaj konusunda, silah konusunda uzlaştırmanız neredeyse mümkün değildir. Ama İslam karşıtlığı söz konusu olduğunda sağ ve sol kesimlerin hemen bir mutabakata vardıklarını görüyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan, Batılı ülkelere İslamofobi uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan, Batılı ülkelere İslamofobi uyarısı

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