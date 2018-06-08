Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Erdoğan Demirören için başsağlığı mesajı 

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kalın'ın mesajı şöyle:

"Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum."

