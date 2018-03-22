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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2018 21:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan ile Trump’ın müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın işbirliği yapmak için atılan adımların sürdürülmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kaldığını belirtti.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan ile Trump’ın müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın işbirliği yapmak için atılan adımların sürdürülmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kaldığını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Kalın, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede, NATO müttefiki ve stratejik ortak olan iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi teyit edilerek bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İki lider, müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın işbirliği yapmak için atılan adımların sürdürmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kalmışlardır” dedi.

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