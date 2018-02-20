Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan ’Esad ile YPG anlaştı’ iddiasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Afrin konusunda rejim ile PYD/YPG anlaştı haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık. Fakat bu, bir takım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmiyor" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Afrin konusunda rejim ile PYD/YPG anlaştı haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık. Fakat bu, bir takım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmiyor. Kim ne yaparsa yapsın Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde kararlılıkla devam edecek ve hedefine ulaşacak" ifadelerini kullandı.
Kalın'dan son dakika 'YPG ve Esad anlaşması' açıklaması
FETÖ'nün ankesör skandalında 2'nci dalga operasyon başladı
Profesörden öğrencilerine duygulandıran 'son ders'
Fatih Portakal'dan AK Parti-MHP ittifakına yorum
Öldü sanıp diri diri mezara gömdüler!
Meral Akşener, AK Parti'den ne kadar oy alacağını açıkladı
Erdoğan-Bahçeli anlaştı! 2019 seçimleri için yapılan ittifakta bomba detaylar
Tam 208 kilo verdi! Müthiş değişim
ABD bununla çalkalanıyor: Trump'ı garsonla cinsel ilişkiye girerken gördüm
Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı
Sözleşmeli öğretmen başvurusu hakkında MEB'den son dakika duyuru! İşte başvuru tarihi ve koşulları
Okuyucu Yorumları 0 yorum