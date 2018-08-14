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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan taziye mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2018 16:08 | Son Güncelleme

İbrahim Kalın, İtalya'da Morandi Köprüsü'nün çökmesi sonucu hayatını kaydedenler için sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan Morandi Köprüsü'nün çökmesi sonucu hayatını kaydedenlere, sosyal medya hesabı üzerinden taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan Morandi Köprüsü'nün çökmesi sonucu hayatını kaydedenlere taziyelerimizi iletiyor, yakınlarına ve İtalyan halkına sabırlar diliyoruz." ifadesine yer verdi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

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